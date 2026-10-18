Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

„Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си. Единият говори едно пред българските граждани, а другият подкрепя в Брюксел заключения, които се разминават с казаното у нас.“ Това заяви пред бТВ заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов, коментирайки действията на кабинета след атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Според Митов българският премиер Румен Радев изпраща дълбоко противоречиви послания относно руската отговорност за нападенията и военната помощ за Украйна, като позициите му в страната противоречат на официалните заключения на Европейския съвет, подкрепени от самата България.

Представителят на ГЕРБ разкритикува правителството за това, че е пропуснало възможността ясно да назове Русия като виновник още при първите удари, вместо да изчаква последващи инциденти. Той изрази недоволство и от думите на министъра на отбраната, че едва сега се очаква дроновете да се окажат руски. По думите на Митов тази логика е била ясна от самото начало, но правителството е отказало да я приеме и да посочи кой носи отговорност за агресията и войната.

Митов подчерта, че подобно разминаване между вътрешните изявления и позициите в Брюксел подкопава международния авторитет на страната. Като примери той даде отношението към договореностите за дизела между САЩ и Русия, както и официалните европейски документи, в които руската вина за дестабилизацията е ясно разписана.

Заместник-председателят на ГЕРБ отхвърли идеята за мораториум върху атаките срещу кораби, определяйки я като неработеща без механизъм за контрол и наказания. Според него единственият правилен отговор са санкциите срещу агресора и подкрепата за Украйна, което е залегнало и в европейските заключения като път към постигане на мир.

Критики бяха отправени и към българската дипломация. Митов заяви, че руският посланик е трябвало да бъде извикан на ниво външен министър още след първите нападения, за да се запазят опции за по-строги последващи мерки при ескалация. Той предупреди, че кризата в Черно море вече носи икономически вреди за България чрез поскъпване на застраховките и отказ на плавателни съдове да навлизат в района, което вдига цените на стоките.

По отношение на предстоящите президентски избори Митов бе категоричен, че ГЕРБ няма да оказва скрита подкрепа. „Непоискана подкрепа няма да даваме. Когато някой иска да разговаря с избирателите на ГЕРБ, трябва да говори с хората, които те са избрали за свои представители“, заключи Даниел Митов.