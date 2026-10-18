Новини
Търси
Подкаст
Политика

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си
БТА

„Непоискана подкрепа няма да даваме. Когато някой иска да разговаря с избирателите на ГЕРБ, трябва да говори с хората, които те са избрали за свои представители“, заключи той

„Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си. Единият говори едно пред българските граждани, а другият подкрепя в Брюксел заключения, които се разминават с казаното у нас.“ Това заяви пред бТВ заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов, коментирайки действията на кабинета след атаките срещу търговски кораби в Черно море. 

Според Митов българският премиер Румен Радев изпраща дълбоко противоречиви послания относно руската отговорност за нападенията и военната помощ за Украйна, като позициите му в страната противоречат на официалните заключения на Европейския съвет, подкрепени от самата България. 

Представителят на ГЕРБ разкритикува правителството за това, че е пропуснало възможността ясно да назове Русия като виновник още при първите удари, вместо да изчаква последващи инциденти. Той изрази недоволство и от думите на министъра на отбраната, че едва сега се очаква дроновете да се окажат руски. По думите на Митов тази логика е била ясна от самото начало, но правителството е отказало да я приеме и да посочи кой носи отговорност за агресията и войната. 

Митов подчерта, че подобно разминаване между вътрешните изявления и позициите в Брюксел подкопава международния авторитет на страната. Като примери той даде отношението към договореностите за дизела между САЩ и Русия, както и официалните европейски документи, в които руската вина за дестабилизацията е ясно разписана. 

Заместник-председателят на ГЕРБ отхвърли идеята за мораториум върху атаките срещу кораби, определяйки я като неработеща без механизъм за контрол и наказания. Според него единственият правилен отговор са санкциите срещу агресора и подкрепата за Украйна, което е залегнало и в европейските заключения като път към постигане на мир. 

Критики бяха отправени и към българската дипломация. Митов заяви, че руският посланик е трябвало да бъде извикан на ниво външен министър още след първите нападения, за да се запазят опции за по-строги последващи мерки при ескалация. Той предупреди, че кризата в Черно море вече носи икономически вреди за България чрез поскъпване на застраховките и отказ на плавателни съдове да навлизат в района, което вдига цените на стоките. 

По отношение на предстоящите президентски избори Митов бе категоричен, че ГЕРБ няма да оказва скрита подкрепа. „Непоискана подкрепа няма да даваме. Когато някой иска да разговаря с избирателите на ГЕРБ, трябва да говори с хората, които те са избрали за свои представители“, заключи Даниел Митов. 

Още по темата

Даниел Митов: България трябва да координира действията си с Румъния и Турция

Даниел Митов: България трябва да координира действията си с Румъния и Турция

Даниел Митов: ГЕРБ беше готов на компромис за обща кандидатура с ПП-ДБ, но те отказаха

Даниел Митов: ГЕРБ беше готов на компромис за обща кандидатура с ПП-ДБ, но те отказаха

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки срещу доказателства

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки срещу доказателства

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

Кирил Вълчев към Георги Кандев: Не сме на турнир по канадска борба

Кирил Вълчев към Георги Кандев: Не сме на турнир по канадска борба

Борисов за атаките в Черно море: Кой може да докара дронове и торпеда незабелязано?

Борисов за атаките в Черно море: Кой може да докара дронове и торпеда незабелязано?

Водещи

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки срещу доказателства

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки срещу доказателства

  • Току-що
Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

  • Преди 36 минути
Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

  • Преди 43 минути
Русия обяви, че е поразила два товарни кораба с военни доставки край Одеса

Русия обяви, че е поразила два товарни кораба с военни доставки край Одеса

  • Преди 55 минути
Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

  • Преди 1 час
Зеленски: САЩ възобновиха предоставянето на разузнавателна информация

Зеленски: САЩ възобновиха предоставянето на разузнавателна информация

  • Преди 2 часа
Изкуствен интелект „съблече“ десетки евродепутати: австрийска представителка разказа за фалшивите си голи изображения

Изкуствен интелект „съблече“ десетки евродепутати: австрийска представителка разказа за фалшивите си голи изображения

  • Преди 2 часа
Загинали и ранени след пожар във военна база в Канада

Загинали и ранени след пожар във военна база в Канада

  • Преди 2 часа
ЕС "осъди категорично" насилието на израелските заселници в Западния бряг

ЕС "осъди категорично" насилието на израелските заселници в Западния бряг

  • Преди 2 часа
Ген. Бойков: Иновациите се случват за седмици, а въоръжение купуваме с години

Ген. Бойков: Иновациите се случват за седмици, а въоръжение купуваме с години

  • Преди 2 часа
Еди Рама: Протестите са заплаха за напредъка на Албания към ЕС

Еди Рама: Протестите са заплаха за напредъка на Албания към ЕС

  • Преди 2 часа
Европа затваря вратата за руски туристи: Латвия поиска пълна визова забрана, България се оказва пред избор

Европа затваря вратата за руски туристи: Латвия поиска пълна визова забрана, България се оказва пред избор

  • Преди 2 часа
Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

  • Преди 2 часа
Течащ покрив и опасения от пожар: Над 300 пенсионери във Видин чакат ремонт

Течащ покрив и опасения от пожар: Над 300 пенсионери във Видин чакат ремонт

Нойер остава под въпрос за сблъсъка на Байерн с Арсенал в Шампионската лига

Нойер остава под въпрос за сблъсъка на Байерн с Арсенал в Шампионската лига

  • Преди 3 часа