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Даниел Митов: България трябва да координира действията си с Румъния и Турция

Даниел Митов: България трябва да координира действията си с Румъния и Турция

Когато не назоваваш агресора ясно, това се приема за слабост, каза бившият външен министър

България трябва да координира действията си с Румъния и Турция и да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор заради атаките с дронове в Черно море. Това заяви пред Нова телевизия депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Даниел Митов.

По думите му българското правителство реагира твърде меко и не назовава ясно отговорността за атаките. „Това, което изговорихме вчера и прогнозирахме, за съжаление се сбъдна. А именно, че българското правителство ще реагира меко, ще реагира неадекватно, ще реагира добронамерено към Русия и няма да назове Русия като отговорна за атаките“, заяви Митов.

Според него липсата на категорична позиция отслабва сигурността на страната и на корабоплаването в Черно море. „Когато не назоваваш агресора ясно, това се приема за слабост и оттам насетне отваря още повече възможности за агресора да навлиза все повече и повече в собственото ти пространство“, подчерта депутатът. 

Митов определи като необяснимо твърдението, че вероятността дроновете да са руски или украински е 50 на 50. Той посочи, че руското Министерство на отбраната е съобщило за атаки срещу украински обекти, включително пристанища и кораби. „Това, че не е изплувал още някакъв чарк, на който да пише „Сделано в СССР“, не означава, че шансовете са 50 на 50“, категоричен е Митов. 

Според него България трябва да предприеме конкретни действия съвместно с Румъния и Турция. „Първо - координирани действия с Румъния и Турция, наши съюзници в НАТО, и заедно с Румъния и Турция свикване на консултации по член 4 от Северноатлантическия договор“, посочи Митов.

Той обясни, че задействането на член 4 не изисква непременно нападение срещу територия на страна членка. „Член 4 означава консултации, когато една или повече държави са загрижени за своята сигурност. Не е необходимо да бъде извършено нападение по или на тяхна територия, за да се свикат консултации по член 4“, каза Митов.

По думите му подобна стъпка би позволила да бъде използван съюзническият капацитет за получаване на допълнителна информация и за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. „За нас това е въпрос както на сигурност, така и на икономика“, подчерта депутатът.

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