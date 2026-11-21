Севиля и Бетис завършиха наравно 1:1 в градско дерби от 13-ия кръг на Ла Лига. "Зелено-белите" имаха аванс до добавеното време на мача след гол на Антони в 50-ата минута, но Кике Салас изравни в края.

През първото полувреме голове на Ел Гран Дерби не паднаха. Пет минути след почивката Антони откри резултата след асистенция на Иско.

Малко по-късно Антони изпусна чудесно положение да направи резултата 2:0 и да реши до голяма степен изхода на мача. Десет минута преди края на срещата бразилският голмайстор на Бетис се контузи и бе сменен принудително от Родриго Рикелме.

В началото на добавеното време на мача Кике Салас отправи лек удар в центъра на вратата, но вратарят на Бетис Алваро Вайес направи груба грешка и така лиши тима си от победата и трите точки.

Бетис пропусна и възможността да се изкачи на трето място в класирането, като останата четвърти на точка зад Атлетико Мадрид, който играе утре. Севиля е на шеста позиция с 19 точки.