21 ноември: денят, в който Украйна промени посоката на историята си

На 21 ноември Украйна отбелязва Деня на достойнството и свободата – официално название, което събира в себе си паметта за две ключови събития от съвременната история на страната: Оранжевата революция от 2004 г. и Революцията на достойнството, започнала на 21 ноември 2013 г. Това не е просто годишнина от масови протести в центъра на Киев, нито поредният ден в националния календар. Това е дата, която напомня за политическия избор на украинското общество да защитава правото си само да определя посоката на развитие на своята държава.

Рюте: НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша

НАТО ще защитава цялата територия на Полша, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Изявлението му идва ден след като полските власти съобщиха за нарушение на въздушното пространство на страната от три летящи обекта, за които се предполага, че са две ракети и дрон.

„Мога да гарантирам, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша“, подчерта Рюте.

ЕС обмисля съкращения в бюджета и нов данък за големите технологични компании

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи намаляване на бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз с 204 млрд. евро, както и въвеждане на нов данък върху големите дигитални компании. Целта е да бъде постигнато съгласие между 27-те държави членки за финансовата рамка за периода 2028–2034 г., съобщава Франс прес (АФП).

Представеният от Коща преработен проект предвижда бюджетът да бъде намален спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия, което възлизаше на около 2 трилиона евро. Освен съкращенията председателят на Европейския съвет предлага и нови източници на приходи, включително облагане на големите технологични компании и проучване на възможността за данък върху криптоактивите.

На днешната дата: 31 години от парафирането на Дейтънското мирно споразумение

Днес, 21 ноември 2026 г., се навършват 31 години от парафирането на Дейтънското мирно споразумение – един от най-значимите исторически документи за Балканите през XX век. Споразумението поставя основите на прекратяването на кървавата война в Босна и Херцеговина, продължила повече от три години и причинила огромни човешки и материални загуби.

Преговорите се провеждат във военновъздушната база „Райт-Патерсън“ край град Дейтън, щата Охайо, САЩ. Те започват в началото на ноември 1995 г. и продължават до 21 ноември. В тях участват президентът на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович, президентът на Сърбия Слободан Милошевич и президентът на Хърватия Франьо Туджман. Важна роля за постигането на договореността изиграват американските дипломати, сред които особено се откроява Ричард Холбрук.

Взрив на яхта под български флаг край Халкидики

Експлозия на яхта под български флаг стана край п-в Халкидики.

Инцидентът e станал в марината Сани на полуостров Касандра, Халкидики. Единственият човек на борда е ранен и е откаран в болница.

Мъжът е гръцки гражданин и капитан на плавателния съд. Той е получил изгаряния при взрива.