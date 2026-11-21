На 21 ноември Украйна отбелязва Деня на достойнството и свободата – официално название, което събира в себе си паметта за две ключови събития от съвременната история на страната: Оранжевата революция от 2004 г. и Революцията на достойнството, започнала на 21 ноември 2013 г. Това не е просто годишнина от масови протести в центъра на Киев, нито поредният ден в националния календар. Това е дата, която напомня за политическия избор на украинското общество да защитава правото си само да определя посоката на развитие на своята държава.

Революцията на достойнството започва след решението на тогавашното украинско правителство да преустанови подготовката за подписване на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз. На 21 ноември 2013 г. хиляди украинци излизат на площад „Независимост“ в Киев, известен като Майдана, за да протестират срещу отстъплението от европейската интеграция. Първоначално демонстрациите са предимно мирни и имат ясно политическо послание: гражданите не приемат решения, взети зад гърба им, които противоречат на заявената от държавата външнополитическа ориентация.

Това, което започва като протест в подкрепа на европейския избор, постепенно се превръща в много по-широко движение срещу корупцията, злоупотребата с власт, политическия произвол и опитите за ограничаване на гражданските свободи. За голяма част от участниците в протестите въпросът вече не е единствено дали Украйна ще подпише споразумение с Брюксел, а дали ще продължи да бъде държава, в която властта се упражнява без ефективен обществен контрол и без зачитане на основните демократични принципи.

Решаващият момент настъпва в нощта на 29 срещу 30 ноември 2013 г., когато специалните полицейски части „Беркут“ извършват брутална акция за разпръсване на протестиращите, сред които има много студенти. Кадрите с насилието срещу млади хора предизвикват силна обществена реакция. На следващия ден стотици хиляди излизат по улиците на Киев и други украински градове. От този момент Евромайданът вече не е само движение в подкрепа на европейската интеграция. Той се превръща в масов протест срещу управлението на президента Виктор Янукович, срещу безнаказаността на институциите и срещу опитите за изграждане на авторитарен модел на управление.

През следващите месеци напрежението ескалира. Правителството отговаря с репресии, арести и опити за ограничаване на протестите чрез законодателни мерки. Въпреки студа, насилието и нарастващия риск за участниците, площадът остава център на обществената съпротива. Хора от различни възрасти, професии и социални групи се включват в протестите, организират медицинска помощ, осигуряват храна и подслон и изграждат мрежи за взаимопомощ. Именно тази самоорганизация се оказва една от най-важните характеристики на Революцията на достойнството. Майданът не е само политическа демонстрация, а израз на общество, което започва да осъзнава собствената си роля в управлението и бъдещето на държавата.

Най-трагичните дни настъпват през февруари 2014 г. При сблъсъците в центъра на Киев, особено на 18, 19 и 20 февруари, силите за сигурност използват огнестрелно оръжие срещу протестиращите. Загиват десетки хора, а общият брой на жертвите от Революцията на достойнството надхвърля сто. Те остават в украинската историческа памет като Героите на Небесната стотица. Сред тях има студенти, журналисти, лекари, работници и обикновени граждани, които не са били част от политическия елит, но са решили да се противопоставят на насилието и злоупотребата с власт.

На 22 февруари 2014 г. Янукович напуска Киев, а украинският парламент предприема действия за възстановяване на конституционния ред и организиране на предсрочни избори. Политическата криза обаче не приключва с края на протестите. Русия използва нестабилността, за да осъществи незаконната окупация и последвалата анексия на Крим, а след това подкрепя въоръжените формирования в Донецка и Луганска област. Така събитията от Майдана се оказват непосредствено свързани с началото на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Днес, повече от дванадесет години след началото на Революцията на достойнството, историческото ѝ значение изглежда още по-ясно. На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна с намерение да подчини страната и да промени силово нейното бъдеще. Украинската съпротива показа, че изборът, направен на Майдана, не е бил моментна политическа реакция, а част от много по-дълбока обществена промяна.

Членството в Европейския съюз би означавало за Украйна много повече от промяна на политическия ѝ статут. То би отворило достъп до общия европейски пазар, нови възможности за търговия и инвестиции, европейски фондове за възстановяване и модернизация, както и по-добри перспективи за икономическо развитие. За украинските граждани това означава повече възможности за работа, образование и свободно движение, а за бизнеса – достъп до един от най-големите икономически пазари в света. Но отвъд икономическите измерения членството би затвърдило принадлежността на Украйна към европейското политическо и демократично пространство. В този смисъл наследството на Майдана не трябва да се измерва единствено с политическата промяна от 2014 г. или с последвалото сближаване с Европейския съюз. Неговото значение е и в утвърждаването на гражданското общество като реален фактор, способен да контролира властта и да настоява за отчетност. Украинският опит показва, че демокрацията не се изчерпва с провеждането на избори, а изисква институции, които работят в интерес на гражданите, независими медии, свободно изразяване на мнение и възможност за мирна съпротива срещу управленски произвол.

На 21 ноември Украйна си спомня не просто за хората, които са излезли на един площад преди години. Тя отбелязва момента, в който голяма част от обществото ѝ отказва да приеме, че бъдещето на страната може да бъде решавано без неговото участие. Денят на достойнството и свободата обединява паметта за Оранжевата революция и Революцията на достойнството, но днес неизбежно носи и измерението на войната, която Украйна води за собственото си съществуване.