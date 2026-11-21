В 9 европейски страни разкриха мрежа за сексуална експлоатация на жени от Румъния
По време на разследването са били идентифицирани над 70 жертви на трафик на хора
Криминална мрежа, за която се предполага, че е извършвала трафик на жени от Румъния с цел сексуална експлоатация в девет европейски страни, е била разбита при две полицейски операции, съобщи Европол.
Акциите са извършени на 5 и на 19 ноември.
Разследването е било водено от румънските власти и е било подкрепено от Европол. В него са взели участие полицейски служби и от Австрия, Германия, Ирландия и Обединеното кралство. За целите на съвместните действия е бил създаден координационен център в Букурещ.
По време на разследването са били идентифицирани над 70 жертви на трафик на хора и 50 заподозрени лица. Смята се, че мрежата е била добре структурирана семейна организация, която е генерирала незаконна печалба на стойност от няколко милиона евро от трафика на жените, информира БТА.
Разследването в Румъния е започнало през ноември 2025 г. и е разкрило международна мрежа, действаща в няколко европейски страни. На 5 ноември 2026 г. е осъществена първата операция срещу заподозрени в Австрия, Германия и Румъния, а на 19 ноември е била втората акция срещу допълнителни заподозрени членове на престъпната група в Ирландия и Румъния.
В резултат на операциите са били задържани 38 заподозрени, извършени са 61 обиска в Румъния, Германия и Ирландия, а на 51 потенциални жертви е осигурена защита. Конфискувани са материални активи като пари в брой и луксозни автомобили.
Престъпната група, съставена от румънски граждани, се е насочвала към уязвими жени в Румъния с използването на т.нар. метод „lover boy“, а именно спечелване на доверието на жертвите с илюзията за романтична връзка, която обаче прераства в принудителна сексуална експлоатация в чужбина.
Жените, които станали жертви на схемата, били експлоатирани в девет европейски страни, предимно в Австрия, Германия, Ирландия и Обединеното кралство.