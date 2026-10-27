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Балкани

Милиони от стриптийз бар и трафик на хора изпрани през верига пекарни в Гърция

Милиони от стриптийз бар и трафик на хора изпрани през верига пекарни в Гърция
АП/БТА

Разследващите смятат за лидер на схемата собственика на пекарните

Гръцките правоприлагащи органи предприеха действия срещу мафиотска мрежа, извършвала финансови злоупотреби. Обвинения са повдигнати на 59 души за участие в организирана престъпна група, специализирана в данъчни измами и легализиране на незаконни доходи чрез популярната верига пекарни „Хориатико“, съобщава гръцката телевизия „Скай“.

Разследващите смятат за лидер на схемата собственика на пекарните. При проверка в банковите сметки на неговата съпруга са открити 6 милиона евро, за които има сериозни доказателства, че са придобити от престъпна дейност и впоследствие изпрани.

В полезрението на прокуратурата попадат и други 40 лица, използвани като параван за прикриване на реалните собственици. Мрежата е набирала предимно възрастни чужденци с ограничени финансови възможности, на чието име са регистрирани фиктивни дружества, заведения и пекарни. Основната функция на тези обекти е била да легализират огромни парични потоци, генерирани от сенчестия сектор и нощния живот на Атина.

Чрез симулирането на висок оборот в пекарните, престъпната организация е узаконявала приходи от заведения и най-вече от популярен стриптийз бар в централната част на гръцката столица. Събраните данни сочат, че въпросният клуб е функционирал и като средище за сводничество, където са били принуждавани да работят жени, станали жертва на международен трафик на хора.

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