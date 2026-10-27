Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

Черна гора е решена да се възползва от историческата възможност да стане член на ЕС през 2028 г., заяви президентът на Черна гора Яков Милатович на среща с депутата от Европейския парламент Томас Вайц и докладчика на ЕС за Черна гора Марян Шарец, предаде МИНА.

Според прессъобщението от кабинета на президента Милатович е обсъдил с Вайц и Шарец последната фаза на преговорите за присъединяване, приоритетите за реформи и подкрепата от европейските институции.

Срещата се проведе преди заседанието на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране ЕС - Черна гора тази седмица, което ще се фокусира върху напредъка на преговорите за присъединяване и отношенията между ЕС и Черна гора.

Милатович посочи, че Черна гора навлиза в решителната фаза на европейската интеграция с ясната цел да затвори всички оставащи преговорни глави до края на годината, така че Договорът за присъединяване към ЕС да бъде подписан до следващото лято, а пълноправното членство да бъде постигнато през 2028 г.

От офиса на Милатович заявиха, че по време на разговорите е било обърнато специално внимание на разрешаването на откритите въпроси с Хърватия.

"Събеседниците се съгласиха, че двустранните въпроси трябва да бъдат решавани отделно от преговорите за присъединяване, по такъв начин, че да не представляват пречка за европейския път на Черна гора", се казва в прессъобщението.

Милатович посочи, че Черна гора цени приятелските си отношения с Хърватия и високо цени експертната и политическата подкрепа по пътя ѝ към ЕС, оценявайки, че диалогът е воден преди всичко от интереса на страната и запазването на националното достойнство.

"Членството на Черна гора в ЕС през 2028 г. би изпратило силно послание към целите Западни Балкани, че реформите се отплащат, че европейската перспектива носи конкретни резултати и че ЕС остава верен на обещанията си", заключи Милатович.