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Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани

Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани
Снимка: AP/БТА

Москва заплашва с ответни мерки, след като Черна гора реши от 1 ноември да въведе визов режим за руснаците като част от ангажиментите си по пътя към ЕС

Русия планира да въведе визов режим за гражданите на Черна гора в отговор на решението на Подгорица да премахне безвизовото пътуване за руснаците. Това съобщи говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

"Черногорските граждани също ще трябва да получават виза за пътуване в Русия. Това решение на Подгорица очевидно е в ущърб на черногорските интереси", заяви Захарова пред руския вестник "Известия".

На 23 юли правителството на Черна гора одобри промени в правилата за визовия режим. Според тях от 1 ноември гражданите на Русия и на няколко други държави ще трябва да имат виза, за да влизат или пребивават на черногорска територия.

С промяната Подгорица изпълнява последното изискване за затваряне на Глава 24 от преговорите за присъединяване към ЕС, посветена на "Правосъдие, свобода и сигурност".

Захарова обвини черногорските власти, че в стремежа си към членство в Европейския съюз отслабват двустранните отношения с Русия и пренебрегват възможните икономически щети.

"В името на европейските надежди, дългогодишните постижения в руско-черногорските отношения постоянно се унищожават, а на икономическите последици от такава стъпка не се обръща заслуженото внимание", заяви говорителката.

По думите ѝ въвеждането на визи за руските граждани ще ограничи туристическите посещения от Русия и ще навреди на черногорския бизнес. Захарова прогнозира и отрицателно отражение върху инвестиционния климат в страната.

"Същевременно, разбира се, е безсмислено черногорските власти да очакват компенсация от Брюксел за неизбежните загуби", допълни тя.

Руската дипломатка заяви още, че процесът на присъединяване към ЕС, който според нея е подтикнал Черна гора да въведе визови ограничения за руснаците, не създава условия за неутрален статут на новите държави членки.

Захарова призова страните от Западните Балкани да оценят внимателно последиците от европейската интеграция за собствените си интереси.

"Надяваме се, че страните от Западните Балкани ще видят тези промени в ЕС, ще ги анализират и ще осъзнаят последиците от евроинтеграцията за собствените си национални интереси и доброто на гражданите си", отбеляза говорителката на руското външно министерство.

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