Черна гора нареди експулсирането на петима руснаци заради заплаха за националната сигурност

Черногорските власти са издали заповеди за експулсиране на петима руски граждани, сред които Михаил Звинчук, ръководител на информационната мрежа „Рибар“. Решението е взето по съображения, свързани с националната и вътрешната сигурност, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.

Звинчук е бил задържан по-рано днес в град Рисан заедно със съпругата си Валерия и трима негови сътрудници. При ареста му са иззети съвременна дигитална техника, дронове, електронни устройства и мобилни телефони.

Според черногорските служби за сигурност те са получили предварителен сигнал за пристигането на членове на мрежата в страната и са наблюдавали престоя им в продължение на няколко дни.

По данни на службите групата е планирала да заснеме документален видеоматериал за намерението на Черна гора да синхронизира визовата си политика със стандартите на Европейския съюз. Според оценката на властите целта е била евроинтеграцията на страната да бъде представена като принудителен процес, който има отрицателни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси.

Черногорският премиер Милойко Спаич коментира случая в социалната мрежа Екс, като заяви, че страната защитава интересите си и няма да позволи действия, които застрашават европейското ѝ бъдеще.

„Привлякохме внимание, че европейският ни път е последван от опити за хибридни действия и дестабилизация. Сега не е подходящият момент за прибързани изявления, нито пък за наивни заключения“, написа Спаич. Той допълни, че действията на институциите показват, че те изпълняват задълженията си.

Британските и американските власти свързват мрежата „Рибар“ с разпространението на прокремълски послания и операции за чуждестранно информационно влияние, отбелязва черногорската агенция МИНА.

Британското правителство определя Звинчук като съсобственик и генерален директор на мрежата. Според британските власти тя получава частично финансиране от руската държавна корпорация „Ростех“ и си сътрудничи с представители на руските разузнавателни служби.

Звинчук е обект на британски санкции. Държавният департамент на САЩ също го е включил в списък с лица, свързани с операции за злонамерено влияние, насочени към изборния процес в САЩ.