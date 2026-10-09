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Черна гора нареди експулсирането на петима руснаци заради заплаха за националната сигурност

Черна гора нареди експулсирането на петима руснаци заради заплаха за националната сигурност

Сред тях е Михаил Звинчук, ръководител на информационната мрежа „Рибар“

Черногорските власти са издали заповеди за експулсиране на петима руски граждани, сред които Михаил Звинчук, ръководител на информационната мрежа „Рибар“. Решението е взето по съображения, свързани с националната и вътрешната сигурност, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.

Звинчук е бил задържан по-рано днес в град Рисан заедно със съпругата си Валерия и трима негови сътрудници. При ареста му са иззети съвременна дигитална техника, дронове, електронни устройства и мобилни телефони.

Според черногорските служби за сигурност те са получили предварителен сигнал за пристигането на членове на мрежата в страната и са наблюдавали престоя им в продължение на няколко дни.

По данни на службите групата е планирала да заснеме документален видеоматериал за намерението на Черна гора да синхронизира визовата си политика със стандартите на Европейския съюз. Според оценката на властите целта е била евроинтеграцията на страната да бъде представена като принудителен процес, който има отрицателни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси.

Черногорският премиер Милойко Спаич коментира случая в социалната мрежа Екс, като заяви, че страната защитава интересите си и няма да позволи действия, които застрашават европейското ѝ бъдеще.

„Привлякохме внимание, че европейският ни път е последван от опити за хибридни действия и дестабилизация. Сега не е подходящият момент за прибързани изявления, нито пък за наивни заключения“, написа Спаич. Той допълни, че действията на институциите показват, че те изпълняват задълженията си.

Британските и американските власти свързват мрежата „Рибар“ с разпространението на прокремълски послания и операции за чуждестранно информационно влияние, отбелязва черногорската агенция МИНА.

Британското правителство определя Звинчук като съсобственик и генерален директор на мрежата. Според британските власти тя получава частично финансиране от руската държавна корпорация „Ростех“ и си сътрудничи с представители на руските разузнавателни служби.

Звинчук е обект на британски санкции. Държавният департамент на САЩ също го е включил в списък с лица, свързани с операции за злонамерено влияние, насочени към изборния процес в САЩ.

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