Фенове на Левски излязоха на протест пред френското посолство в София заради нападенията срещу българи по време на гостуването на „сините“ на Марсилия в Лига Европа на 26 ноември. Демонстрацията се провежда под засилени мерки за сигурност, видя репортер на ТАРАЛЕЖ.

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Районът около дипломатическата мисия на улица „Оборище“ е отцепен, а в близост има засилено полицейско присъствие и пожарна. Участъкът между улиците „Васил Априлов“ и „Сан Стефано“ е затворен за пешеходци, като изключение се прави за живеещите в района.

Преди да бъдат допуснати по-близо до сградата на посолството, протестиращите преминават през полицейска проверка. Феновете скандират „Левски шампион“, „Убийци“, „Няма да забравим, няма да простим", „Българин да се наричам първа радост е за мен" и др.

Протестът е организиран след грозните сцени на стадион „Велодром“, където по време на двубоя между Марсилия и Левски се стигна до сблъсъци между привърженици. Срещата завърши с победа 1:0 за френския тим, но насилието по трибуните засенчи спортното събитие.

По данни на френската полиция 11 български граждани са пострадали при инцидентите. Шестима са били откарани в болница, като един от тях е с тежка черепно-мозъчна травма. Френската прокуратура започна разследвания за предполагаемо тежко насилие и подбуждане към омраза.

Българските привърженици настояват за установяване и наказване на виновните за нападенията, както и за справедливост за пострадалите. Случаят предизвика дипломатически реакции, а УЕФА назначи дисциплинарни инспектори, които да проучат случилото се на мача.