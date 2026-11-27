Една от най-големите легенди в историята на мотоциклетизма Марк Маркес обяви сензационно, че слага край на състезателната си кариера. Испанецът ще участва за последен път в MotoGP този уикенд, когато ще се проведе Гран При на Валенсия.

Извънземен! Марк Маркес спечели десетата си титла по мотоциклетизъм

33-годишният пилот направи неочакваното съобщение в петък, малко преди началото на първата свободна тренировка на пистата „Рикардо Тормо“. Вместо традиционна пресконференция Маркес използва серия от написани на ръка послания, с които се сбогува с феновете и хората, подкрепяли го през годините.

„Благодаря на всички, които бяха част от това пътуване. Надявам се да сте се забавлявали толкова, колкото и аз. Това ще бъде последното ми състезание в MotoGP. Написахме история“, гласеше едно от посланията му.

Новината изненада целия падок, тъй като Маркес имаше договор с Ducati до края на 2028 година. Решението му идва само дни след като спечели осмата си световна титла в кралския клас и изравни рекорда на легендарния Джакомо Агостини. Така испанецът ще се оттегли от спорта на върха, след като през 2026 година завоюва и десетата си световна титла във всички класове.

Контузиите и страхът наклонили везните

Маркес призна, че физическото и психическото натоварване през последните години са изиграли решаваща роля за избора му. Испанецът премина през множество операции и тежки контузии, които поставиха кариерата му под въпрос. Решението да се оттегли било взето още след Гран При на Япония. Само най-близките му хора, сред които и брат му Алекс, били запознати с намеренията му.

„Понякога трябва да разбереш ситуацията. Тази година беше на границата“, обясни Маркес, коментирайки причините за решението си.

Испанецът разкри и че през сезона отново е имал проблеми с двойното виждане - последица от тежките травми, които получи в миналото. Това го накарало да бъде по-внимателен и да контролира риска на пистата.

Край на една изключителна кариера

Марк Маркес дебютира в MotoGP през 2013 година и още в първия си сезон спечели световната титла. С Honda той завоюва шест шампионски отличия в кралския клас, преди тежката катастрофа през 2020 година да постави началото на най-трудния период в кариерата му.

След раздялата с японския производител и преминаването през Gresini испанецът намери път обратно към върха. През 2025 година той отново стана световен шампион, а през 2026-а затвърди статута си на една от най-великите фигури в историята на MotoGP.

Последното състезание на Маркес ще бъде във Валенсия в неделя. Така един от най-ярките пилоти на своето поколение ще сложи край на кариерата си с осем титли в кралския клас, десет световни шампионата общо и място сред най-великите в историята на мотоциклетизма.