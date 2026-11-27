Дъждовното време ще обхване страната през нощта, като интензивни валежи се очакват в редица райони. За 28 ноември 2026 г. НИМХ обявява червен код за опасно време в шест области заради очаквани значителни валежи, силен вятър и натрупване на снежна покривка над 30 см. За други 22 области е в сила предупреждение от втора степен - оранжев код. В Югоизточна България дъждът ще бъде придружен от гръмотевици. Вятърът ще е от североизток, първоначално слаб до умерен.

С преминаването към дневните часове ще настъпи рязка промяна на времето. Усилващият се вятър ще доведе до нахлуване на студен въздух. В Северна България и високите западни полета валежите ще преминат в сняг, а образуването на снежна покривка ще създаде предпоставки за виелици и навявания. Южните части на страната ще останат с дъждовно време, като там също се очакват значителни количества валежи.

Температурите ще бъдат между 3° и 8°, преди да започнат бързо да спадат.

Сняг ще вали в планинските райони, където облачността ще остане значителна. Североизточният вятър ще бъде силен до бурен, с предпоставки за виелици и навявания. На 1200 метра максималната температура ще достигне около 2°, а на 2000 метра - около 1°.

Неблагоприятни ще бъдат условията и по българското Черноморие. Там се очакват валежи от дъжд, като по южното крайбрежие те ще бъдат значителни по количество. През нощта в тази част на страната са възможни и гръмотевици. Вятърът ще е умерен от североизток, а през деня ще се усили. Температурите ще бъдат между 10° и 12°, но следобед ще започнат да спадат. Морската вода ще бъде с температура 10°-13°, а вълнението ще се засили до 4-5 бала.