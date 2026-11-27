Вицепремиерът Иво Христов заяви, че се надява да бъде постигнато съгласие за въвеждането на мерки, ограничаващи достъпа до социалните мрежи на децата и младежите в по-ранна възраст. Темата беше повдигната от Анна Бодакова от „Демократична България“ във връзка с действията на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните след случая с блудство над непълнолетно момиче в София.

Христов отбеляза, че подобни ограничения вече се прилагат в редица демократични държави. Той призна, че по принцип не подкрепя забраните, но според него нарастващото насилие сред подрастващите налага обсъждането на конкретни мерки.

Вицепремиерът обърна внимание и на разпространението на видеозаписи с насилие в интернет, като определи публичното демонстриране на подобни деяния и търсенето на одобрение чрез харесвания като особено тревожна тенденция.

Той подчерта, че институциите не могат да предприемат произволни действия само въз основа на видеоматериали и публични твърдения, а трябва да изчакат официална информация и установяване на участниците в случая.

По думите му към момента в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не е постъпила официална информация за лицата, участвали в инцидента през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 2026 г. в София, нито за такива, привлечени като обвиняеми.

Христов съобщи, че е направена служебна проверка на постъпилите сигнали. Установено е, че на 20 ноември секретарят на местната комисия в район „Надежда“ е участвала в координационна среща, организирана по покана на дирекция „Социално подпомагане“ в район „Сердика“.

На срещата е взето решение да бъде извършено социално проучване на потребностите на пострадалите деца, както и оценка на родителския капацитет. Предвидени са още консултации с децата и техните семейства и насочването им към психологическа подкрепа. В останалите местни комисии в София няма регистрирани сигнали, свързани със случая.

Централната комисия ще поиска от Столичната дирекция на вътрешните работи информация за установените малолетни и непълнолетни участници в разследвания инцидент.

След получаването на данните ще бъдат дадени указания на съответните местни комисии да проверят дали с тези деца е работено и какви мерки са били предприемани досега. При необходимост ще се изготвят индивидуални планове за работа със съдействието на детските педагогически стаи, службите за закрила на детето и училищата.

Сред допълнителните мерки за превенция, които предстои да бъдат обсъдени с МВР, училищата и социалните служби, са по-бързото подаване на сигнали при случаи на насилие и системни отсъствия от училище, спазването на правилата за придружаване на деца на обществени места в късните часове, както и ограничаването на употребата на наркотични вещества сред подрастващите.