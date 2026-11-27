Иво Христов: Възможни са ограничения за достъпа на младежи до социалните мрежи
Той призна, че по принцип не подкрепя забраните, но според него нарастващото насилие сред подрастващите налага обсъждането на конкретни мерки
Вицепремиерът Иво Христов заяви, че се надява да бъде постигнато съгласие за въвеждането на мерки, ограничаващи достъпа до социалните мрежи на децата и младежите в по-ранна възраст. Темата беше повдигната от Анна Бодакова от „Демократична България“ във връзка с действията на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните след случая с блудство над непълнолетно момиче в София.
Христов отбеляза, че подобни ограничения вече се прилагат в редица демократични държави. Той призна, че по принцип не подкрепя забраните, но според него нарастващото насилие сред подрастващите налага обсъждането на конкретни мерки.
Вицепремиерът обърна внимание и на разпространението на видеозаписи с насилие в интернет, като определи публичното демонстриране на подобни деяния и търсенето на одобрение чрез харесвания като особено тревожна тенденция.
Той подчерта, че институциите не могат да предприемат произволни действия само въз основа на видеоматериали и публични твърдения, а трябва да изчакат официална информация и установяване на участниците в случая.
По думите му към момента в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не е постъпила официална информация за лицата, участвали в инцидента през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 2026 г. в София, нито за такива, привлечени като обвиняеми.
Христов съобщи, че е направена служебна проверка на постъпилите сигнали. Установено е, че на 20 ноември секретарят на местната комисия в район „Надежда“ е участвала в координационна среща, организирана по покана на дирекция „Социално подпомагане“ в район „Сердика“.
На срещата е взето решение да бъде извършено социално проучване на потребностите на пострадалите деца, както и оценка на родителския капацитет. Предвидени са още консултации с децата и техните семейства и насочването им към психологическа подкрепа. В останалите местни комисии в София няма регистрирани сигнали, свързани със случая.
Централната комисия ще поиска от Столичната дирекция на вътрешните работи информация за установените малолетни и непълнолетни участници в разследвания инцидент.
След получаването на данните ще бъдат дадени указания на съответните местни комисии да проверят дали с тези деца е работено и какви мерки са били предприемани досега. При необходимост ще се изготвят индивидуални планове за работа със съдействието на детските педагогически стаи, службите за закрила на детето и училищата.
Сред допълнителните мерки за превенция, които предстои да бъдат обсъдени с МВР, училищата и социалните служби, са по-бързото подаване на сигнали при случаи на насилие и системни отсъствия от училище, спазването на правилата за придружаване на деца на обществени места в късните часове, както и ограничаването на употребата на наркотични вещества сред подрастващите.