ГЕРБ-СДС предлагат значително увеличение на максималния размер на издръжката за дете, която държавата изплаща, когато осъденият родител не може да изпълнява задължението си.

" Предложението е внесено между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2027 г.", съобщи депутатът от ГЕРБ-СДС Рая Назарян.

Идеята е максималната сума да бъде увеличена от 52 евро на 165 евро месечно. По думите на Назарян предложената сума представлява точно една четвърт от минималната работна заплата.

Държавата изплаща присъдената от съда издръжка, когато задълженият родител няма доходи и имущество, от които тя да бъде събрана.

Според ГЕРБ-СДС именно в тези случаи държавата трябва да гарантира реална финансова защита на детето.

„Децата са реален приоритет“, подчерта Назарян и призова останалите парламентарни групи да подкрепят предложението.

Междувременно ГЕРБ-СДС обявиха и друго предложение, свързано с бюджета за 2027 г. – за компенсации за електроенергията на училища, детски градини, студентски общежития и храмове.

Предложенията ще бъдат обсъдени при подготовката на окончателния текст на бюджета за следващата година.