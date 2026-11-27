От 37 настанени в болница в Кърджали лица, 3-4 са били настанени там, за да избегнат наказателно преследване. Другите са настанявани фиктивно, за да получат по-късно по-висок процент по ТЕЛК решение и да се възползват от медицинската документация. Това стана ясно от брифинг на МВР-Кърджали след ареста на един лекар.

Полицията издирва още един медик, който не се намира на територията на странта и затова не е задържан. "Не работят от юни в болницата вече. Там е имало проверка, единият е уволнен дисциплинарно", заявиха от МВР.

Психиатричната болница не ползва клинични пътеки, каза служителят на МВР.

"Настанявани са за по три-четири дни и след това са си отивали в Турция, защото има данни, че живеят постоянно в Турция. Предполагам, че по-късно ще използват медицинската документация. Има трима-четирима, на които им изтича ТЕЛК решението, провежда се разследване. Има заявителски материали за шофиране след употреба на наркотици и алкохол", каза представителят на полицията в града.