Народното събрание осъди проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия във връзка с футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и ПФК „Левски“ и изрази пълна солидарност с пострадалите български граждани, включително жени и деца, и техните семейства, предава БТА.

Декларацията на българския парламент бе приета единодушно със 185 гласа "за". Тя беше внесена от депутати от всички парламентарни групи.

В нея се призова компетентните органи на Френската република да проведат своевременно, пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост. Също така се настоява за цялостна проверка на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, предприетите превантивни мерки и спазването на общоприетите европейски стандарти за провеждането на международни спортни срещи, включително и за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия.

Парламрентът настоява отговорните компетентни органи на УЕФА да проведат независимо и задълбочено разследване на фактическите обстоятелства около инцидента и да наложат най-строги санкции, се посочва още в декларацията.