Министерството на младежта и спорта (ММС) осъди нападенията срещу български привърженици и представители на „Левски“ преди и по време на двубоя от Лига Европа срещу „Олимпик“ (Марсилия) на стадион „Велодром“. Най-малко 12 души от българска страна са ранени при нападенията от привърженици на френския отбор.

„Подобни сцени са абсолютно недопустими и нямат място нито на стадионите, нито в съвременното европейско общество“, заявиха от министерството. В позицията се посочва, че България и Франция като държави членки на Европейския съюз споделят отговорността да гарантират сигурността и правата на европейските граждани.

От ММС съобщиха, че са в постоянна координация с Министерството на външните работи и Българския футболен съюз и са готови да окажат съдействие на всички пострадали български граждани.