Административният съд във Варна ще разгледа на 30 ноември от 9:00 ч. жалбата на кмета на общината срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което пълномощията му са прекратени предсрочно. Заседанието по съществото на спора ще бъде открито.

В жалбата си кметът иска съдът да отмени решението като неправилно и незаконосъобразно. ОИК е постановила предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Изборния кодекс.