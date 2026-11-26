Възможността за предсрочно прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев поставя въпроса за защитата на волята на избирателите и необходимостта от промени в законодателството. Това заяви бившият министър на правосъдието и настоящ депутат от „Демократична България“ Атанас Славов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Повод за коментара му е решението на Административния съд във Варна да спре предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на Коцев.

„Ние защитаваме кмета на Варна по една проста причина – той е избран от гражданите на Варна. Той е избран с програма, получавайки доверието на по-голямата част от гражданите. Това, което се опитаха да направят през Общинската избирателна комисия, е равносилно на преврат или опит за преврат“, заяви Славов.

Той уточни, че съдебното решение засега не се произнася по съществото на казуса, а единствено спира предварителното изпълнение на акта на ОИК. Така Коцев запазва възможността да продължи да изпълнява задълженията си като кмет до следващото развитие на съдебното производство.

Според Славов законовите разпоредби, които дават възможност на общинските избирателни комисии да прекратяват предсрочно мандатите на избрани кметове, се нуждаят от преразглеждане.

Депутатът постави под съмнение правомощията на ОИК да взема подобни решения, като отбеляза, че в състава на комисията има представители без юридическо образование. По думите му съществува и конституционен проблем, свързан с принципа на народния суверенитет и правото на гражданите да определят своите представители.

„Не може един орган, който е изцяло политизиран – Общинската избирателна комисия, в която голяма част от лицата дори не са юристи, да отнема демократично даден мандат“, коментира Славов.

Той изрази надежда да не се стигне до подобен сценарий на местно ниво.

Славов коментира и новия състав на ВСС

Бившият правосъден министър изрази предпазлив оптимизъм за работата на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според него сред избраните има професионалисти с доказан интегритет и ангажираност към независимостта на съдебната власт.

Като съществена разлика спрямо предишния състав той посочи липсата на ясно оформени и устойчиви мнозинства.

Славов припомни, че в предишния ВСС е имало силно доминиращо мнозинство, докато останалите членове са представлявали малцинство. Той предупреди, че е важно подобен модел да не се повтори.

Депутатът подчерта, че смяната на членовете на съвета сама по себе си не гарантира реформа. Според него са необходими промени в начина на формиране, структурата и функционирането на институцията, за да се осигури реална независимост при упражняването на правомощията.

По думите му в новия състав има представители с реформаторски нагласи, но около част от членовете както от професионалната, така и от парламентарната квота остават въпроси.

Славов коментира и отношенията между Министерството на правосъдието и предишния състав на ВСС. Той припомни усилията по време на своя мандат за изясняване на предполагаеми схеми за влияние в съдебната система, включително случаите „Осемте джуджета“ и Мартин Божанов – Нотариуса, както и процедурата по отстраняването на бившия главен прокурор Иван Гешев.

Според него първите кадрови решения, назначения и дисциплинарни производства ще покажат дали новият състав на ВСС ще промени досегашния модел на работа.

ДБ настоява за по-ниски държавни разходи

В разговора Славов отправи критики и към бюджетната политика на правителството на Румен Радев. Той заяви, че има възможност за допълнително ограничаване на публичните разходи и че „Демократична България“ ще предложи конкретни мерки между първото и второто четене на държавния бюджет.

Депутатът постави под въпрос и разходите в капиталовата програма, като заяви, че не е достатъчно ясно за какво ще бъдат използвани част от предвидените средства.

„Има милиард и половина евро, за които не е ясно за какво ще се харчат. Ние подозираме, че ще се харчат за печелене на местните избори догодина“, заяви Славов.

Той изрази опасения, че през предизборната година средства могат да бъдат насочвани към общините с решения на Министерския съвет с цел постигане на политически дивиденти.

Според депутата бюджетният дефицит може да бъде ограничен до 3% или дори под тази граница. Той заяви, че от „Демократична България“ ще представят аргументите си в парламента.