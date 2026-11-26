Руските власти са задържали генерал-полковник Юрий Грехов, заместник-главнокомандващ на Въздушнокосмическите сили на Русия по въоръжението, по подозрение в корупция. Информацията беше разпространена от руски медии и цитирана от Ройтерс.

Военен съд е постановил Грехов да остане в предварителния арест, показват данни от електронната база на руската съдебна система. В нея обаче не се посочва какви точно обвинения са му повдигнати. Изданията „Комерсант“ и „РБК“ съобщават, че става дума за подозрения в корупционни престъпления, които генералът отрича.

Арестът се случва на фона на критики към ефективността на руската противовъздушна отбрана и поредица от украински удари, включително по Кримския мост, отбелязва Ройтерс.

На 64 години Грехов има дългогодишна кариера във военното командване. Преди да заеме настоящата си длъжност, той е ръководил руските сили за противовъздушна и противоракетна отбрана. Като заместник-главнокомандващ е отговарял за снабдяването на военната авиация, системите за противовъздушна отбрана и други военни подразделения.

Няколко популярни руски военни блогъри предположиха, че задържането му може да е свързано с поредица от неуспехи в противовъздушната отбрана, сред които и повторният украински удар по Керченския мост, довел до прекъсване на автомобилното движение по съоръжението.

Военният блог „Файтърбомър“ съобщи също, че друг заместник-главнокомандващ на Въздушнокосмическите сили е бил извикан да даде обяснения.

От началото на руската инвазия в Украйна редица високопоставени руски военни станаха обект на разследвания за корупция. Някои от делата приключиха с тежки присъди лишаване от свобода, припомня Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не разполага с информация за задържането на Грехов.

„За съжаление, не разполагам с информация по тази тема“, каза той пред журналисти.