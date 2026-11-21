Украинският президент Володимир Зеленски защити многократните украински удари по Кримския мост, свързващ Русия с окупирания полуостров, като заяви, че те са справедлив отговор на 109 руски атаки срещу мостове на украинска територия, съобщи Би Би Си.

В интервю за британската медия в Киев Зеленски заяви, че последвалите интензивни руски удари срещу Украйна показват нежеланието на руския президент Владимир Путин да прекрати войната. По думите му Москва използва атаките като повод за допълнителна ескалация на конфликта.

Украинският държавен глава отхвърли и твърденията на Путин, че Кримският мост се използва единствено за граждански цели. В подкрепа на позицията си той посочи публикувани в интернет изображения на руски танкове и военна техника, преминаващи по съоръжението на път към Крим.

„Има факти, не само думи на Путин. Можем да видим“, заяви Зеленски, като добави, че мостът се използва за снабдяване и логистична подкрепа на руските въоръжени сили.

Украинският президент посочи още, че Русия е извършила ракетни и дронови атаки срещу мостове в Украйна.

Изявленията му бяха направени по време на посещение в Киев на британския министър на отбраната Уес Стрийтинг. Той подчерта, че Великобритания и европейските ѝ партньори остават единни в подкрепата си за Украйна.

„Колкото повече Путин се опитва да ни раздели, толкова по-решителни ставаме“, заяви Стрийтинг.

Британският министър определи като „скандална провокация“ руските ракетни удари, засегнали Полша в петък по време на военни учения на международната инициатива „Коалиция на желаещите“. Според него моментът на атаките трудно може да бъде определен като случайно съвпадение.

Попитан за реакцията на НАТО, Стрийтинг заяви, че най-добрият отговор е засилване на подкрепата за Украйна и предоставяне на необходимите средства за нейната защита. Той нарече Путин „хладнокръвен убиец“.

Посещението на британския министър в Киев се състоя след среща на европейски лидери и американски представители в Берлин, посветена на войната в Украйна и възможностите за прекратяването ѝ.

Зеленски призна, че е посрещнал със скептицизъм последните дипломатически усилия, след като американски представители заявиха, че Русия е готова на компромиси. Според украинския президент той е очаквал Путин да намери нов повод за ескалация.

Междувременно Финландия съобщи, че е засякла атака с дрон срещу руски търговски кораб в източната част на Финския залив. Според финландското министерство на отбраната плавателният съд е бил поразен в международни води и е получил повреди.

Властите в Хелзинки уточниха, че въведените временно ограничения за въздушното пространство и морските зони в района вече са отменени. Русия не е направила публичен коментар по случая.