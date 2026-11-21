Един от най-абсурдните автоголове в последно време беляза двубоя между Порто и Пардеш за Купата на Португалия. Защитникът на „драконите“ Франсиско Моура се превърна в неволен антигерой, след като изпрати топката в собствената си врата по изключително нелеп начин. Грешката го разстрои толкова силно, че той не успя да сдържи сълзите си и поиска да бъде заменен.

Ситуацията се разигра през второто полувреме на срещата, която на пръв поглед изглеждаше като лесна задача за Порто срещу съперник от по-ниско ниво. Вместо това обаче двубоят се превърна в истинско изпитание за футболистите на Франческо Фариоли.

При резултат 1:0 за Порто в 57-ата минута, вратарят Клаудио Рамос отрази удар на Ерик Сантана. Топката обаче остана в наказателното поле и попадна в краката на Моура, който нямаше непосредствен натиск от противников футболист. Вместо да изчисти топката, защитникът я изпрати директно в собствената си мрежа. Така Пардеш получи неочакван подарък и изравни резултата.

Порто все пак се спаси от отпадане

Автоголът превърна наглед лесния двубой в сериозно изпитание за Порто. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1:1, а победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на дузпи. Там „драконите“ надделяха с 3:1 и продължиха към следващия кръг на турнира.

Грешката на Моура обаче остана голямата тема след срещата. В социалните мрежи се появиха и спекулации относно необичайния характер на автогола, но няма доказателства за умишлено действие или манипулиране на мача.