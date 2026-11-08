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Автогол спря победната серия на Лацио в Неапол

Автогол спря победната серия на Лацио в Неапол
Facebook/ S.S. Lazio

„Орлите“ поведоха чрез Давиде Фратези, но Наполи стигна до 1:1 след грешка на Алфонсо Педраса

Наполи и Лацио завършиха 1:1 в драматичен двубой от Серия А. Лидерът в класирането имаше предимство през голяма част от срещата, но автогол в началото на второто полувреме прекъсна победната му серия.

Тимът на Дженаро Гатузо започна по-активно, а вратарят на домакините Ваня Милинкович-Савич трябваше да се намесва след удари на Густав Исаксен, Андреа Пинамонти и Тижани Нослин. Натискът на гостите даде резултат в 28-ата минута.

Нослин изведе Давиде Фратези сам срещу вратаря и халфът с точен удар откри резултата. Малко по-късно Лацио понесе удар, след като Йосип Шутало получи контузия и беше заменен принудително от Диого Лейте.

Наполи беше близо до изравняване преди почивката, но Христос Мандас спаси опасен изстрел на Расмус Хойлунд. Гръцкият страж обаче нямаше как да помогне на отбора си в 48-ата минута.

Влезлият на почивката Алфонсо Педраса опита да изчисти топката, но я изпрати в собствената си врата за 1:1. В 59-ата минута Наполи можеше да осъществи пълен обрат, но Мандас се намеси блестящо след удар отблизо на Кевин Де Бройне.

До края двата отбора не успяха да стигнат до нов гол. Лацио остава начело с 29 точки, пред Рома с 27 и Интер с 25. Наполи заема десето място с 15 пункта.

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