Лацио разби Сасуоло с 6:2 и оглави Серия А въпреки две пропуснати дузпи

Лацио спечели с 6:2 гостуването си на Сасуоло в зрелищен първи мач от деветия кръг на Серия А. „Орлите“ отбелязаха шест гола въпреки две пропуснати дузпи, а домакините доиграха срещата с човек по-малко.

Тимът на Дженаро Гатузо запази серията си без поражение и временно оглави класирането с 25 точки след осем победи в девет мача. Лацио има три точки повече от Интер, на който предстои гостуване на Венеция.

Двубоят започна вихрено. Кенет Тейлър даде аванс на гостите още във втората минута, но Кристиан Торствед изравни малко след това. Лацио отново излезе напред след бързи попадения на Густав Исаксен и Романо Флориани Мусолини.

Задачата на Сасуоло стана още по-трудна след половин час игра, когато Торствед получи червен картон за нарушение срещу Матия Дзакани. Въпреки численото си намаление домакините върнаха един гол чрез Себастиано Еспозито.

Радостта им обаче продължи кратко. В добавеното време на първата част Дзакани засече с глава центриране на Исаксен и възстанови преднината на Лацио от два гола за 4:2.

Капитанът на гостите имаше възможност да се разпише отново малко след почивката, но Стефано Турати спаси изпълнената от него дузпа. Вратарят на Сасуоло отрази и втори удар от бялата точка, този път на Давиде Фратези.

Пропуските обаче не попречиха на Лацио да стигне до убедителна победа. Тиджани Нослин вкара два пъти след удари от дистанция и оформи крайното 6:2, с което отборът на Гатузо продължи силния си старт на сезона.