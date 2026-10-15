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Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен

Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен
АП/БТА

Легендата на Реал Мадрид смята, че кризата на бразилеца е свързана с разклатения му статут в клуба

Драматичната победа на Реал Мадрид с 4:3 над Рома в Шампионската лига донесе ценни три точки и даде глътка въздух на Жозе Моуриньо, но не успя да прикрие проблемите в играта на испанския гранд.

„Белите“ осъществиха впечатляващ обрат на стадион „Олимпико“, но представянето им отново повдигна въпроси. Един от тях е свързан с продължаващия спад във формата на Винисиус Жуниор.

Бразилецът започна като титуляр, но не успя да окаже очакваното влияние върху двубоя. След срещата бившият футболист и треньор на Реал Хорхе Валдано отправи остра критика към нападателя.

Настоящият анализатор на „Movistar“ обърна внимание на липсата на характерните пробиви и индивидуални действия на Винисиус.

„Вече не виждаме дрибъла му толкова често, колкото преди. Той е просто изключен. Беше напълно изключен през всичките си минути на терена“, заяви Валдано.

Според аржентинеца проблемът не се изчерпва с моментна липса на форма. Той смята, че представянето на Винисиус е повлияно и от събитията в клуба през миналия сезон.

„Миналата година имаше голяма промяна, която сериозно накърни статута му в Реал Мадрид. Голяма част от феновете и ръководството го нарочиха като основен виновник за напускането на Шаби Алонсо“, коментира легендата на клуба.

Това е оценката на Валдано за ситуацията, като в посочените изказвания не са представени доказателства за официална позиция на ръководството, че Винисиус носи отговорност за треньорската промяна.

Според бившия наставник на „белите“ разклатеният статут се е отразил върху увереността на нападателя. Винисиус изглежда далеч от футболиста, който печелеше мачове с индивидуалната си класа и беше сред водещите фигури на отбора.

Валдано намекна още, че треньорският щаб не трябва да се притеснява да заменя бразилеца, ако това ще подобри баланса и представянето на състава. Подобни решения могат да засегнат егото на голям футболист, но според него отборният интерес трябва да бъде поставян на първо място.

Победата в Рим временно намали напрежението около Моуриньо, но състоянието на Винисиус остава сериозна тема преди следващите важни мачове на Реал Мадрид.

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