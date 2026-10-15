Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Сърбия протестира пред Хърватия заради предполагаема намеса в изборите

Сърбия протестира пред Хърватия заради предполагаема намеса в изборите
Снимка: БТА

Белград определя като неприемливо външното влияние върху изборния процес и критичното отразяване на сръбската политика от хърватските медии

Сръбското министерство на външните работи изпрати протестна нота до Хърватия с обвинения в намеса във вътрешнополитическите дела на Сърбия и в предизборната кампания в страната. Съдържанието на документа е съобщено от сръбски медии.

В нотата Белград изразява несъгласие както с предполагаемите опити за външно влияние върху изборните процеси, така и с начина, по който част от хърватските медии отразяват политическата ситуация в Сърбия.

Сръбската страна определя като тревожно честото представяне на вътрешнополитическите събития в страната чрез едностранчиви и силно негативни интерпретации. В документа се критикуват и опитите политическите процеси в Сърбия да бъдат свързвани с предполагаеми заплахи за регионалната стабилност.

Според позицията, изложена в нотата, подобни подходи не допринасят за изграждането на взаимно доверие, поддържането на добросъседски отношения и развитието на конструктивен диалог между двете държави.

Хърватският премиер Андрей Пленкович отхвърли твърденията за намеса на Загреб в предизборната кампания в Сърбия. Той определи протестната нота на Белград като нелепа и напълно безсмислена.

По отношение на критиките към хърватските медии Пленкович подчерта, че те са свободни да отразяват събитията според собствената си преценка.

"Видях текста на нотата, опитвам се да разбера какво сме направили и ако си мислят, че сме дирижирали това, което пишат хърватските медии, и не забелязах нищо особено противоречиво, това си е тяхна работа", каза хърватският премиер.

Още по темата

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Изборите в Сърбия: 6,4 милиона избиратели, 2418 кандидати, 18 листи

Изборите в Сърбия: 6,4 милиона избиратели, 2418 кандидати, 18 листи

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Румен Радев: Сигурността в Черно море е част от сигурността на източния фланг на НАТО

Румен Радев: Сигурността в Черно море е част от сигурността на източния фланг на НАТО

Никушор Дан: Русия прави опити за дестабилизация на обществата

Никушор Дан: Русия прави опити за дестабилизация на обществата

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

Водещи

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

  • Преди 13 минути
Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

  • Преди 14 минути
Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

  • Преди 15 минути
Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

  • Преди 30 минути
На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

  • Преди 32 минути
Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

  • Преди 44 минути
Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

  • Преди 48 минути
Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

  • Преди 1 час
Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

  • Преди 1 час
Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

  • Преди 1 час
България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

  • Преди 1 час
Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

  • Преди 1 час
Тръмп: Екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да се излъчва на живо

Тръмп: Екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да се излъчва на живо

  • Преди 1 час