Сърбия протестира пред Хърватия заради предполагаема намеса в изборите

Сръбското министерство на външните работи изпрати протестна нота до Хърватия с обвинения в намеса във вътрешнополитическите дела на Сърбия и в предизборната кампания в страната. Съдържанието на документа е съобщено от сръбски медии.

В нотата Белград изразява несъгласие както с предполагаемите опити за външно влияние върху изборните процеси, така и с начина, по който част от хърватските медии отразяват политическата ситуация в Сърбия.

Сръбската страна определя като тревожно честото представяне на вътрешнополитическите събития в страната чрез едностранчиви и силно негативни интерпретации. В документа се критикуват и опитите политическите процеси в Сърбия да бъдат свързвани с предполагаеми заплахи за регионалната стабилност.

Според позицията, изложена в нотата, подобни подходи не допринасят за изграждането на взаимно доверие, поддържането на добросъседски отношения и развитието на конструктивен диалог между двете държави.

Хърватският премиер Андрей Пленкович отхвърли твърденията за намеса на Загреб в предизборната кампания в Сърбия. Той определи протестната нота на Белград като нелепа и напълно безсмислена.

По отношение на критиките към хърватските медии Пленкович подчерта, че те са свободни да отразяват събитията според собствената си преценка.

"Видях текста на нотата, опитвам се да разбера какво сме направили и ако си мислят, че сме дирижирали това, което пишат хърватските медии, и не забелязах нищо особено противоречиво, това си е тяхна работа", каза хърватският премиер.