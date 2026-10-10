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Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“
БТА

На граничния пункт „Рибарци“ на Джонев е бил връчен документ, с който му се отказва влизане в страната

Председателят на Научния институт „Западни покрайнини“ доц. д-р Ангел Джонев не е бил допуснат на територията на Сърбия. Това съобщи самият той пред БТА. Историкът е пътувал за Босилеград, където тази вечер трябваше да участва в отбелязването на 28-ата годишнина от създаването на Културно-информационния център (КИЦ) „Босилеград“.

На граничния пункт „Рибарци“ на Джонев е бил връчен документ, с който му се отказва влизане в страната. Като мотив в него е посочена „заплаха за националната сигурност“. По думите на историка той е чакал близо час на границата, преди да разбере причината за отказа.

„Тази постъпка на сръбските власти за мен не е новина“, коментира доц. Джонев. Той припомни, че по време на управлението на Слободан Милошевич три пъти е бил връщан от границата, докато пътувал към Западните покрайнини. Сега, по думите му, това се случва отново при управлението на Александър Вучич.

Джонев припомни и случаите от август и септември тази година, когато на два пъти не е бил допуснат в Сърбия д-р Валентин Янев, член на Управителния съвет на института „Западни покрайнини“. За двата случая вече са били уведомени българските институции, а предстои те да бъдат информирани и за отказа на Джонев.

По думите му и на двамата е бил посочен един и същ мотив за недопускане в страната.

Тази вечер в КИЦ „Босилеград“ е предвиден празничен концерт по повод 28-ата годишнина на центъра. Събитието е организирано от дирекция „Култура“ на Столичната община и Културно-информационния център.

 
 
 

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