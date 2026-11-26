280 души са арестувани при синхронизирани полицейски акции в 60 турски окръга, насочени срещу т.нар. престъпни организации от ново поколение, действащи в интернет пространството. Информацията беше официално разпространена от турското Министерство на вътрешните работи в социалните мрежи.

Мащабната спецакция е разпоредена от вътрешния министър Мустафа Чифтчи и е реализирана съвместно от Главната дирекция по сигурността – включително отделите за разузнаване и киберпрестъпност, Националната разузнавателна организация (МИТ) и местните прокуратури. Сред засегнатите региони са ключови центрове като Истанбул, Анкара, Измир, Адана, Мерсин, Хатай, Газиантеп, Анталия, Бурса, Коня, Диарбекир, Шанлъурфа, Самсун, Трабзон и Коджаели.

По данни на властите „задържаните са участвали във въоръжени нападения, стрелби и палежи, с които са всявали страх и паника сред населението“. Разследването е установило, че групировките са разширявали капацитета си чрез нелегална търговия с оръжие.

Престъпните мрежи са използвали активно социалните мрежи и криптирани групи в чат платформи за привличане на нови попълнения, предлагане и наемане на килъри, оказване на натиск и разпространение на криминална пропаганда. По време на претърсванията служителите на реда са конфискували значителен арсенал от дългоцевни оръжия, пистолети, пушки, пълнители и боеприпаси.