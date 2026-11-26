В 76,6% от домакинствата в Европейския съюз през 2025 г. не са живели деца, показват данни на Евростат, цитирани от Actualno.com. Делът в България е същият, като най-разпространени у нас са домакинствата от един възрастен без деца.

Делът на домакинствата с деца в ЕС намалява от 26,9% през 2010 г. до 25,9% през 2015 г. и 25% през 2020 г. През 2025 г. той достига 23,3%. За десет години делът на домакинствата, съставени от двойки с деца, спада от 16,6% на 14,7%, а този на домакинствата от един възрастен без деца се увеличава от 33,6% на 37,5%.

Двойките с деца имат най-голям дял сред домакинствата в Словакия (20,3%), Кипър (19,6%), Чехия (18,4%) и Люксембург (18,3%). Домакинствата от един възрастен с деца са 3% от всички в ЕС, като най-високи са дяловете им в Естония (9,4%), Латвия (7%) и Ирландия (6,9%).

Литва е с най-висок дял на домакинствата от един възрастен без деца – 62,5%. В Естония те са 53,8%, а във Финландия – 47,9%.

Как изглеждат данните за България

У нас домакинствата от един възрастен без деца са 32,5% от всички домакинства. Двойките без деца са 24,7%, а останалите видове домакинства без деца – 19,4%. Двойките с деца представляват 13% от всички домакинства, тези от един възрастен с деца – 2,4%, а останалите видове домакинства с деца – 7,5%.

Делът на децата в населението на ЕС продължава да намалява

През 2025 г. децата до 17 години включително са 17,6% от населението на ЕС спрямо 18,7% през 2010 г. Според прогнозите делът им ще намалее до 15,6% през 2050 г.

Сред регионите на второ ниво в европейската статистическа класификация NUTS най-висок дял на децата имат три отвъдморски региона на Франция. В Майот те са малко над половината от населението (50,6%), във Френска Гвиана – 36,4%, а в Реюнион – 25,2%. Сред регионите с висок дял са и испанският автономен град Мелиля (23,8%), както и трите ирландски региона – „Северен и Западен“ (23,1%), „Източен и Мидланд“ (22,8%) и „Южен“ (22,2%).

В 26 региона делът на децата е под 15%. Те са в Италия, Испания, Португалия, Гърция и Малта, която в тази класификация се разглежда като един регион. Най-ниски са дяловете в Сардиния (12,3%) и испанското Княжество Астурия (12,5%), следвани от италианските региони Молизе и Лигурия (по 13%).