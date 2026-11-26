София зае трето място в класацията за най-добрите коледни дестинации в Европа за сезон 2026/2027 г., съобщиха от Столичната община.

Отличието е поредното международно признание за българската столица и второто от платформата European Best Destinations в рамките на по-малко от два месеца.

В конкурса Best Christmas Destinations and Markets in Europe София е получила 223 100 гласа, като само 610 гласа са я разделили от второто място. В гласуването са участвали пътешественици от 176 държави, а общият брой на гласовете е достигнал рекордните ⁨1 897 783⁩.

В началото на октомври София беше избрана и за най-добра дестинация за кратки градски пътувания в Европа за 2027 г.

Според Столичната община двете отличия са знак за нарастващия международен интерес към града не само по време на празничния сезон, но и като целогодишна туристическа дестинация.

Тенденцията се потвърждава и от данните за туризма. Само за периода януари – септември 2026 г. София е посетена от над 1,051 млн. туристи. Сред факторите за популярността на столицата общината посочва културната програма, местните традиции, коледните базари и събитията през цялата година, както и близостта до Витоша.

Тази година София посреща Коледа с повече базари, по-богата украса, концерти, спектакли и ледени пързалки.

За първи път Столичната община създаде и специална онлайн платформа, която събира на едно място празничната програма на града. Чрез интерактивна карта и календар жители и туристи могат да намират различните събития и да планират посещенията си.

От общината определят третото място в европейската класация като признание за усилията на институциите, бизнеса и културния сектор да развиват туристическия и културния потенциал на столицата. Според тях класирането дава допълнителна възможност София да достигне до милиони потенциални посетители по света.