Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) два пъти е отказала да финансира скъпоструващо лекарство за младеж с рядко заболяване, като и двата отказа са отменени от съда. Това съобщи адвокатът по медицинско право Мария Шаркова в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ за младежа има подходящо лекарство, но семейството му не може да си позволи да го купува със собствени средства. „От месеци мълчаливо се борим със самия младеж и неговите близки. Мога да кажа смело, че в последните няколко месеца семейството беше подложено на унизително отношение от страна на администрацията“, каза Шаркова.

Според адвоката основанието за втория отказ е, че пациентът вече е навършил 18 години. Шаркова посочи, че случаят поставя по-широк въпрос за достъпа до лечение след навършване на пълнолетие. По думите ѝ пациенти над 18 години често получават отказ за финансиране на скъпоструващи лекарства, включително за лечение на онкологични заболявания.

Шаркова съобщи, че заедно със сдружение „Мостове“ води дело за дискриминация по възраст, което е висящо пред Върховния административен съд. По думите ѝ Комисията за защита от дискриминация и Административният съд в София вече са установили дискриминация по възраст. „Ние се надяваме да спечелим и на последната инстанция“, каза адвокатът.