Новите случаи на заразяване с ХИВ може отново да тръгнат нагоре още през следващата година, въпреки че през 2025 г. достигнаха исторически минимум, предупреди ръководителката на Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС) Уини Бянима в интервю за Ройтерс.

По думите ѝ орязването на финансовите средства и атаките срещу човешките права подкопават дългогодишните усилия точно в момента, когато светът е съвсем близо до елиминирането на болестта. „На прага сме да изкореним СПИН – това е най-големият успех в историята на глобалното здравеопазване. И точно когато сме толкова близо до постигането на тази цел, съкращенията на финансирането и отстъплението от защитата на човешките права заплашват да заличат постигнатия напредък“, заяви Бянима.

Макар официалните статистики за текущата година все още да не са налични, тя е категорична, че индикаторите вече са налице: „Виждаме всички признаци за обрат“. Прогнозата ѝ е, че данните за 2027 г. ще отчетат ново увеличение на инфекциите.

Според публикувания днес доклад на ЮНЕЙДС, през 2025 г. новите случаи на ХИВ в световен мащаб са спаднали до рекордните 1,2 милиона – драстично намаление спрямо пика от 3,5 милиона през 1994 г. Този резултат е постигнат въпреки че международното финансиране за борба с вируса се е свило с близо една пета през миналата година.

Бянима, която е родом от Уганда, посочи, че много държави не успяват да запълнят финансовата дупка със собствени бюджети, което принуждава здравните власти да затварят центрове за превенция и да съкращават кадри. „Всичко това са признаци за онова, което предстои – а именно вероятно увеличение на новите случаи на заразяване“, подчерта тя, като отбеляза, че в отделни райони на Южна Америка вече се наблюдава ръст.

Като „сериозна заплаха“ ръководителката на ЮНЕЙДС определи и глобалния политически натиск срещу достъпа на жените до сексуално и репродуктивно здраве, както и ограничаването на правата на ЛГБТК общността. Стратегическата цел на ООН остава до 2030 г. ХИВ/СПИН да престане да бъде заплаха за общественото здраве.

Вълната от реформи и съкращения в системата на ООН засегна тежко и самата 30-годишна агенция ЮНЕЙДС. Организацията вече се е разделила с половината от персонала си и е прекратила присъствието си в около 30 страни. Миналия месец обаче управителният съвет отхвърли предложението за пълното ѝ закриване.

„Сега преходът към по-малка структура ще бъде по-постепенен. Основните дейности ще бъдат запазени“, увери Бянима. Самата тя се оттегля от поста си през декември, за да се фокусира върху каузи, свързани с глобалното неравенство.