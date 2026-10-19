Учени откриха начин да „събудят“ скрития ХИВ в клетките – нова надежда за лечение на вируса

Учени от Института за инфекции и имунитет „Питър Дохърти“ в Мелбърн постигнаха важен напредък в изследванията за лечение на ХИВ, след като разработиха метод за активиране на вируса в имунни клетки, в които той може да остане скрит с години.

Изследването е публикувано в научното списание Nature Communications под заглавие Efficient mRNA delivery to resting T cells to reverse HIV latency. То е посветено на един от най-големите проблеми пред създаването на лечение — способността на вируса да се укрива в клетките и да избягва въздействието на съществуващите терапии.

Как учените успяват да активират скрития вирус?

Екипът разработва специални липидни наночастици, наречени LNP X, които пренасят информационна РНК (иРНК) до покойни CD4+ T-клетки. Това са важни клетки на имунната система, в които ХИВ може да се запази в неактивно състояние.

Наночастиците доставят генетични инструкции, които карат клетките да произвеждат вирусния белтък Tat. Той активира процеса на транскрипция на вируса и помага на изследователите да изведат ХИВ от латентното му състояние.

Според публикуваните резултати технологията е позволила успешно доставяне на иРНК и активиране на вирусната транскрипция в CD4+ T-клетки, получени от хора, живеещи с ХИВ.

Досега доставянето на иРНК до тези клетки беше сериозно техническо предизвикателство. Новата формула LNP X показва значително по-добри резултати в лабораторните експерименти, без да предизвиква съществена токсичност или изкуствено активиране на клетките.

Защо това е важно в търсенето на лечение?

Основната трудност при ХИВ е, че вирусът може да интегрира генетичния си материал в ДНК на човешките клетки и да остане неактивен. В това състояние заразените клетки трудно могат да бъдат разпознати и унищожени от имунната система.

Съществуващата антиретровирусна терапия може ефективно да потиска размножаването на вируса и да позволява на хората с ХИВ да живеят дълго и пълноценно. Тя обаче обикновено не премахва напълно вирусния резервоар в организма, поради което лечението трябва да продължава.

Новият подход цели да направи скрития вирус активен, така че заразените клетки да могат впоследствие да бъдат разпознати и унищожени. За тази цел вероятно ще бъде необходимо технологията да се комбинира с други терапевтични методи.

Има ли вече лечение за пълно излекуване?

Важно е да се подчертае, че учените все още не са доказали, че технологията може да премахне ХИВ от организма. Изследването е проведено в лабораторни условия с клетки от хора, живеещи с вируса. Предстоят допълнителни проучвания, включително изпитвания върху животни и изследвания за безопасност при хора, преди да може да се оцени дали методът ще бъде приложим като лечение.

Откритието е обещаваща стъпка, но между активирането на скрития вирус и окончателното му елиминиране има съществена разлика.

Изследователите се надяват, че разработената технология за доставяне на иРНК може да намери приложение и при други заболявания, включително някои видове рак.