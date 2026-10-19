Историческата сграда на парламента ще бъде осветена по повод Световния месец за борба с рака на гърдата

Историческата сграда на парламента ще бъде осветена с осветление, изобразяващо символа на борбата с рака на гърдата, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Инициативата е на председателя на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов, осъществява се с подкрепата и с личната ангажираност на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и е по повод Световния месец за борба с рака на гърдата.

На сградата от 19:00 до 20:30 ч. ще бъдат проектирани розова панделка - символ на борбата със заболяването, и посланието "Обединени в борбата с рака на гърдата“.

С присъединяването си към кампанията за повишаване на информираността за това заболяване Народното събрание изразява своята съпричастност и ангажимент към здравето на всяка българска жена, каза председателят на парламента Михаела Доцова.

През 1985 г. октомври е обявен за Световен месец за борбата с рака на гърдата. Оттогава всяка година през този месец в цял свят се организират различни събития, чиято цел е както да популяризират причините за възникването на това заболяване, така и да акцентират върху огромното значение на превенцията и ранното му откриване, посочват на сайта си от Министерството на здравеопазването.

Сред най-честите рискови фактори за развитие на рак на гърдата са напредването на възрастта, преболедуван в миналото рак на гърда, фамилна анамнеза за рак на гърда, генетично предразположение и др.

Придържането към здравословен начин на живот - умерена физическа активност, поддържане на оптимални стойности на телесното тегло, ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол, може да намали риска от развитието на рак на гърдата. Ранната диагностика е ключът към успешното лечение.

По данни от анализ на здравеопазването в България през 2020 г. честотата на новите случаи на заболявания от злокачествени новообразувания е 399.3 на сто хиляди души от населението, е посочено в Националния план за борба с рака в България. Висока е заболеваемостта от злокачествени новообразувания на млечната жлеза при жените, простатата, кожата, трахеята, бронхите и белия дроб, дебелото черво, тялото на матката, шийката на матката, пикочния мехур и др.

България и Кипър са двете държави в Европейския съюз, в които смъртността от рак се е повишила през последното десетилетие.