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Двама германски граждани са обвинени за запалването на антените на „Старлинк“

Двама германски граждани са обвинени за запалването на антените на „Старлинк“

Съдът одобри Европейска заповед за ареста им

Софийският градски съд одобри издаване на Европейска заповед за арест (ЕЗА) за двама германски граждани, обвинени за запалването на антени на „Старлинк“, по искане на Софийска градска прокуратура. Съдът настоява за задържането им под стража, предава БТА. 

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок.

По време на заседанието от прокуратурата посочиха, че Зека Ислам и Тирпан Бейтулла са обвинени задочно на 14 октомври за запалването на антени на „Старлинк“ в телепорт "Плана", край село Плана, южно от София. Наказанието, което могат да получат, ако бъдат открити и осъдени, е от 3 до 12 години затвор.

Според обвинението Ислам и Бейтулла са влезли в България през ГКПП "Калотина" на 9 октомври в 17:37 часа, престояли са в България няколко часа и са се оттеглили с автомобила си с немска регистрация отново през граничния пункт към Сърбия в 23:55 часа. При влизане в страната ни са казали, че идват с цел туризъм.

В обвинението се посочва, че на 9 октомври около 22:25 часа двамата са запалили антени като три са изгорели до основи, две частично, а три са само засегнати. При престъплението са използвани ръкавици и маски. 

Двамата имат лични документи, издадени в Германия, според които са родени 2007 г. Актуалното им местоживеене не е известно, по информация от германските власти.

Адвокат Здравко Стойчев , служебен защитник на Тирпан Бейтулла посочи, че по делото има снимки, като е идентифициран автомобилът на двамата обвиняеми, но не и те. Според него е разколебано предположението, че обвиняемите са извършителите на деянието. От своя страна адвокат Жанет Манасиева, служебен защитник на Зека Ислам, заяви, че е установено, че двама души са извършили палеж. Според нея обаче обоснованото предположение, че това са Ислам и Бейтула, е спорно. 

Според съда възраженията на защитата са неоснователни и може да се направи извод за наличието на обосновано предположение за съпричастността на двамата обвиняеми. 

 

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