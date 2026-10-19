Новини
Търси
Подкаст
Общество

Кога пускат парното в София?

Кога пускат парното в София?

Има определени критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да пусне "Топлофикация" отоплението на столичани

Студеното време и понижаването на температурите през последните дни логично провокираха задаването на въпроса кога ще започне отоплителният сезон в София. Пускането на централното парно не зависи само от настъпването на студеното време, а от конкретни температурни условия и прогноза за следващите дни.

Според нормативните изисквания за начало на отоплителния сезон трябва да бъдат изпълнени две основни условия:

  • Средната денонощна температура на външния въздух да е под 12 градуса в продължение на три последователни дни.

  • Да има прогноза за трайно застудяване през следващите 7 до 10 дни.

При изпълнение на тези критерии „Топлофикация София“ може да пристъпи към поетапно включване на отоплението в столицата.

Кои сгради получават парно първи?

Пускането на отоплението не се извършва едновременно във всички сгради.

Приоритет обикновено имат болниците, детските градини, училищата и социалните заведения, след което започва подаването на топлина към жилищните сгради и останалите потребители.

Може ли парното да бъде пуснато по-рано?

Сгради, които имат готовност за отопление, могат да поискат по-ранно включване, без да се изчаква общото начало на отоплителния сезон.

За целта е необходимо решение на етажната собственост и подаване на съответното заявление до „Топлофикация София“.

Преди началото на отоплителния сезон е важно отоплителните инсталации да бъдат подготвени, а ремонтите по вътрешните системи да са приключили.

Още по темата

Омбудсманът: Жалбите на гражданите растат, най-често са за ток, парно и вода

Омбудсманът: Жалбите на гражданите растат, най-често са за ток, парно и вода

Токът, парното и топлата вода поскъпват от 1 юли - КЕВР решава за новите цени

Токът, парното и топлата вода поскъпват от 1 юли - КЕВР решава за новите цени

Мая Манолова: Увеличението на цените на топлинните счетоводители нарушава 3 закона

Мая Манолова: Увеличението на цените на топлинните счетоводители нарушава 3 закона

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Водещи

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

  • Преди 1 минута
Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

  • Преди 14 минути
Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

  • Преди 14 минути
Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

  • Преди 22 минути
РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

  • Преди 24 минути
Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

  • Преди 34 минути
Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

  • Преди 36 минути
65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

  • Преди 45 минути
Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

  • Преди 53 минути
Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици

Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици

Георги Кандев обеща система за превенция на насилието сред младежта

Георги Кандев обеща система за превенция на насилието сред младежта

  • Преди 1 час