Кога пускат парното в София?
Има определени критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да пусне "Топлофикация" отоплението на столичани
Студеното време и понижаването на температурите през последните дни логично провокираха задаването на въпроса кога ще започне отоплителният сезон в София. Пускането на централното парно не зависи само от настъпването на студеното време, а от конкретни температурни условия и прогноза за следващите дни.
Според нормативните изисквания за начало на отоплителния сезон трябва да бъдат изпълнени две основни условия:
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Средната денонощна температура на външния въздух да е под 12 градуса в продължение на три последователни дни.
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Да има прогноза за трайно застудяване през следващите 7 до 10 дни.
При изпълнение на тези критерии „Топлофикация София“ може да пристъпи към поетапно включване на отоплението в столицата.
Кои сгради получават парно първи?
Пускането на отоплението не се извършва едновременно във всички сгради.
Приоритет обикновено имат болниците, детските градини, училищата и социалните заведения, след което започва подаването на топлина към жилищните сгради и останалите потребители.
Може ли парното да бъде пуснато по-рано?
Сгради, които имат готовност за отопление, могат да поискат по-ранно включване, без да се изчаква общото начало на отоплителния сезон.
За целта е необходимо решение на етажната собственост и подаване на съответното заявление до „Топлофикация София“.
Преди началото на отоплителния сезон е важно отоплителните инсталации да бъдат подготвени, а ремонтите по вътрешните системи да са приключили.