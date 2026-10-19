Кога пускат парното в София?

Студеното време и понижаването на температурите през последните дни логично провокираха задаването на въпроса кога ще започне отоплителният сезон в София. Пускането на централното парно не зависи само от настъпването на студеното време, а от конкретни температурни условия и прогноза за следващите дни.

Според нормативните изисквания за начало на отоплителния сезон трябва да бъдат изпълнени две основни условия:

Средната денонощна температура на външния въздух да е под 12 градуса в продължение на три последователни дни.

Да има прогноза за трайно застудяване през следващите 7 до 10 дни.

При изпълнение на тези критерии „Топлофикация София“ може да пристъпи към поетапно включване на отоплението в столицата.

Кои сгради получават парно първи?

Пускането на отоплението не се извършва едновременно във всички сгради.

Приоритет обикновено имат болниците, детските градини, училищата и социалните заведения, след което започва подаването на топлина към жилищните сгради и останалите потребители.

Може ли парното да бъде пуснато по-рано?

Сгради, които имат готовност за отопление, могат да поискат по-ранно включване, без да се изчаква общото начало на отоплителния сезон.

За целта е необходимо решение на етажната собственост и подаване на съответното заявление до „Топлофикация София“.

Преди началото на отоплителния сезон е важно отоплителните инсталации да бъдат подготвени, а ремонтите по вътрешните системи да са приключили.