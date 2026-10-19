Затвор за рецидивист и условна присъда за „ало“ измама в Плевенско

Районният съд в Плевен наложи ефективна и условна присъда на двама мъже, успели да измамят възрастна жена чрез класическия сценарий за пострадал роднина. Престъплението е извършено на 17 април в плевенското село Дъбован, община Гулянци, съобщава БНР.

Подсъдимите – на 23 и 30 години, са действали в комбина като помагачи в организирана схема. Техен съучастник, чиято самоличност все още не е разкрита, се обадил на 81-годишна жена, представяйки се за лекар. Той я излъгал, че дъщеря ѝ е приета в болница с тежка фрактура и се нуждае от спешна и скъпоструваща операция за поставяне на златни пирони. Подведена от лъжата, жертвата предала на двамата куриери сумата от 4050 евро.

Пред магистратите мъжете са се признали за виновни, което е довело до сключване на споразумение. По-младият от тях (на 23 г.) е извършил деянието в условията на опасен рецидив и ще лежи в затвора 12 месеца при първоначален строг режим. Неговият 30-годишен съучастник се разминава с по-леко наказание – 9 месеца условно лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок.

Цялата отнета сума вече е изцяло възстановена на пострадалата жена, а постановеното съдебно определение е окончателно.