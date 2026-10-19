Новини
Търси
Подкаст
Общество

Затвор за рецидивист и условна присъда за „ало“ измама в Плевенско

Затвор за рецидивист и условна присъда за „ало“ измама в Плевенско
Pixabay

Жертвата е била възрастна жена

Районният съд в Плевен наложи ефективна и условна присъда на двама мъже, успели да измамят възрастна жена чрез класическия сценарий за пострадал роднина. Престъплението е извършено на 17 април в плевенското село Дъбован, община Гулянци, съобщава БНР.

Подсъдимите – на 23 и 30 години, са действали в комбина като помагачи в организирана схема. Техен съучастник, чиято самоличност все още не е разкрита, се обадил на 81-годишна жена, представяйки се за лекар. Той я излъгал, че дъщеря ѝ е приета в болница с тежка фрактура и се нуждае от спешна и скъпоструваща операция за поставяне на златни пирони. Подведена от лъжата, жертвата предала на двамата куриери сумата от 4050 евро.

Пред магистратите мъжете са се признали за виновни, което е довело до сключване на споразумение. По-младият от тях (на 23 г.) е извършил деянието в условията на опасен рецидив и ще лежи в затвора 12 месеца при първоначален строг режим. Неговият 30-годишен съучастник се разминава с по-леко наказание – 9 месеца условно лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок.

Цялата отнета сума вече е изцяло възстановена на пострадалата жена, а постановеното съдебно определение е окончателно.

Още по темата

Кмет в Плевенско бе отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 000 евро

Кмет в Плевенско бе отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 000 евро

Пожар затвори път в Плевенско, движението е пренасочено

Пожар затвори път в Плевенско, движението е пренасочено

БАБХ затвори незаконен животновъден обект в Плевенско

БАБХ затвори незаконен животновъден обект в Плевенско

Пожар блокира път в Плевенско: Въведен е обходен маршрут

Пожар блокира път в Плевенско: Въведен е обходен маршрут

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Водещи

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

  • Преди 1 минута
14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

  • Преди 4 минути
Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

  • Преди 17 минути
Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

  • Преди 17 минути
Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

  • Преди 25 минути
РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

  • Преди 27 минути
Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

  • Преди 37 минути
Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

  • Преди 38 минути
65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

  • Преди 48 минути
Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

  • Преди 56 минути
Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици

Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици