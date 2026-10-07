Кмет в Плевенско бе отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 000 евро.

Той е бил привлечен като обвиняем за серия от имотни измами и документни престъпления, предава НОВА.

Разследването обхваща четири престъпления, извършени в периода от 2022 г. до 2025 г. – две измами и две документни престъпления.

Според събраните доказателства, в качеството си на длъжностно лице, кметът е съставял неистински официални документи с нотариални заверки. Той е удостоверявал неверни обстоятелства в пълномощни и декларации, които след това са използвани като доказателства.

Чрез тези фалшифицирани документи обвиняемият е въвеждал в заблуждение купувачи, че даден собственик (чрез пълномощник) е съгласен да продаде недвижимите си имоти.

Съдът е приел, че са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение, че кметът е извършител на деянията, както и че съществува реална опасност той да извърши ново престъпление. Втората мярка е уважена напълно и кметът е отстранен от поста си.

Относно мярката за неотклонение съдът му е наложил „домашен арест“. От Районна прокуратура – Плевен заявиха, че в законовия срок ще протестират това определение и ще настояват пред горната инстанция за постоянен арест.



Случаят не е изолиран. Срещу същия кмет под наблюдението на държавното обвинение са водени още три досъдебни производства за сходни престъпления - съставяне на официални документи с невярно съдържание.