Министър Шишков и кметове от Врачанско обсъдиха състоянието на пътищата

Регионалният министър Иван Шишков и кметовете от област Враца обсъдиха състоянието на републиканската пътна мрежа, предстоящото зимно поддържане и необходимостта от нови ремонти. Въпросите бяха обсъдени по време на среща от инициативата „Регионите говорят“.

След срещата Шишков посочи на брифинг, че за региона през последните години са били предвидени средства за текущо поддържане, които не са били вложени в необходимата степен.

„Факт е, че от 2024 година, когато са подписвани договорите за текущите ремонти, в цялата област е имало възможност да бъдат инвестирани повече пари. И никой не го е направил“, каза Шишков, като добави, че това е сред причините за проблемите на пътната инфраструктура в региона.

По думите му за пътищата, които се нуждаят от основен ремонт, се финализират проектите, за да могат да бъдат възложени обществени поръчки.

„Най-важно в момента е да заложим съответните параметри за съответните области, за които трябва да дадем следващата година пари за пътищата, за да ги поддържаме като текущи ремонти“, заяви регионалният министър.

Той посочи, че в момента се работи и по подготовката на пътищата за зимния сезон.

„В рамките на следващия един месец пътищата трябва да бъдат в състояние, в което да могат да поемат зимния сезон“, каза Шишков.

По отношение на пътя Видин – Ботевград Шишков заяви, че целта е целият участък да бъде завършен. По думите му отсечката между Видин и Монтана ще бъде довършена по действащите договори, които ще бъдат анексирани, като очакванията са участъкът да бъде готов в рамките на две и половина-три години. За обхода на Враца и трасето от Враца до Монтана се очаква в следващите 15-20 дни да приключи първият етап от проектирането, свързан с избора на трасе, след което да започне процедурата по оценка на въздействието върху околната среда. Идеята е в рамките на следващата година процедурите да бъдат приключени и да се търси европейско финансиране за изграждането на участъка - нещо, което е трябвало да се случи още преди 10 години, подчерта министърът.

Той посочи, че с изграждането чрез публично-частно партньорство на тунела под Петрохан регионът ще получи различен облик. Шишков съобщи и че вече има разрешение за ползване за пътния възел в близост до Ботевград, който дълго време е бил недовършен.

По темата за мантинелите регионалният министър заяви, че „Автомагистрали“ е започнало подмяната им след прекратяването на обществена поръчка, като дружеството е закупило необходимата техника и е започнало работа. По думите му използваните мантинели са сертифицирани.

В срещата, освен кметовете от област Враца, участваха ръководители на институции под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и народни представители.

Преди срещата министър Шишков направи проверка на напредъка на строителството на пътя Мездра - Ботевград.