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Министър Шишков ще инспектира пътя Мездра – Ботевград

Министър Шишков ще инспектира пътя Мездра – Ботевград
МРРБ

По-късно, от 14:30 часа, министър Иван Шишков ще посети и Ботевград, където в сградата на общината ще се проведе среща от инициативата „Регионите говорят“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“.

Той ще инспектира ремонтните дейности по пътя Мездра – Ботевград. Инспекцията на пътния участък ще бъде от 09:30 часа.

Срещата с областния управител на Враца Росен Михайлов и кметовете от областта ще се проведе от 10:00 часа в сградата на Областната администрация. От 11:30 часа е предвиден брифинг за медиите.

По-късно, от 14:30 часа, министър Иван Шишков ще посети и Ботевград, където в сградата на общината ще се проведе среща от инициативата „Регионите говорят“.

За участие са поканени кметовете и представители на общините Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Брифингът е предвиден за около 15:30 часа.

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