Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Шишков очаква за година пътят Мездра-Ботевград да бъде завършен

Шишков очаква за година пътят Мездра-Ботевград да бъде завършен
БТА

На фирмите се дължат значителни средства за текущи ремонти за предходни периоди, каза министърът

За година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти, след  инспектира ремонтните дейности по пътя. Имаме направен график, имаме уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен, допълни Шишков.

Той посочи, че на този етап във връзка със строителните дейности не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението.

Лот 1 от участъка Мездра - Ботевград от км 174+800 до км 194+122 е част от път І-1 (Е-79) Видин – София. В него попада трасето между с. Лютидол и Ботевград. Прогнозната цена на участъка се очаква да е над 170 млн. евро с ДДС, уточниха от МРРБ.

Според Шишков основната причина за проточването на ремонта са свлачищата, съчетани с бавната реакция на държавата като възложител. „Когато се случи така, че седем години се бави един обект, най-вероятно и строителят има вина, но основната вина, аз съм го казал многократно, е винаги на възложителя, защото възложителят е този, който, първо, трябва да гони срокове, второ, трябва да създава условия“, коментира министърът.

Той отбеляза, че бавното вземане на технически и управленски решения и забавянето в одобряването на Подробни устройствени планове (ПУП) и преработки на проекти са довели до спиране на строителния процес в миналото. По думите му в момента министерството е предприело мерки и процедурните въпроси са в напреднала фаза.

Относно въпроса с оскъпяването поради забавянето и свлачищата, министърът заяви, че колкото по-бързо се завърши даден обект, толкова по-малко ще бъде неговото оскъпяване. Той увери, че средства ще бъдат осигурени и заложени за следващата година, тъй като обектът е държавен приоритет.

В отговор на въпрос за автомагистрала „Хемус“ министър Шишков отбеляза, че днес се навършват 52 години от началото на строителството й. Преговорите са във финална фаза, а част от строителите вече се връщат на обектите. Всеки месец ще се правят проверки на качеството на строителството и документацията - протоколите за скрити работи, съвместно с ДНСК, увери министърът.

Попитан за проект за магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле, Шишков каза, че в одобрения участък - в посока България и обхода на Кресна, се работи активно. Той напомни, че наскоро е приет ПУП от експертен съвет и Министерският съвет е започнал процедури по отчуждаване. По думите му продължава работата и по процедурите за ОВОС и за другото платно.

Министърът отхвърли твърденията за конфликт или проблеми с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и подчерта доброто сътрудничество. Той увери, че всички фирми, включително тези по участъка Мездра – Лютидол, носят гаранционна отговорност и ще изпълнят задълженията си по отстраняване на дефекти.

За пътния възел при Ботевград от пътя Мездра - Ботевград министър Шишков каза,  че се очаква издаване на разрешение за ползване в рамките на деня. През юли завърши изграждането на пътния възел. Трафикът по съоръжението се пуска с подписване на констативен акт 15 за установяване годността за приемане на строежа, като вече са предприети последващи действия за приемане на обекта и издаване на Разрешение за ползване, съобщиха тогава от пътната агенция и допълниха, че на обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните 6 свлачища.

Министър Шишков се спря и на темата с разплащанията със строителите и подготовка за зимата. Той изтъкна, че на фирмите се дължат значителни средства за текущи ремонти за предходни периоди, но увери, че с нормализиране на работата на държавата се търсят решения. По думите му приоритет в момента е осигуряването на финансиране и подготовката на пътната мрежа за предстоящия зимен сезон и снегопочистването. В отговор на въпрос той каза, че по-нататъшни ремонти, включително на пътя за АЕЦ „Козлодуй“, се планират за следващата година.

По-късно министърът ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“.

Още по темата

Шишков: Няма решение за премахване на винетките след 2030 г.

Шишков: Няма решение за премахване на винетките след 2030 г.

Чило Попов пред Таралеж: Не е нормално по автомагистралите да има мантинели, които не могат да задържат ТИР

Чило Попов пред Таралеж: Не е нормално по автомагистралите да има мантинели, които не могат да задържат ТИР

Премиерът от Пловдив: Трябва да имаме магистрали час по-скоро

Премиерът от Пловдив: Трябва да имаме магистрали час по-скоро

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Водещи

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 4 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 17 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 30 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 40 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 50 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 59 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 1 час
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна