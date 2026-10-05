Шишков очаква за година пътят Мездра-Ботевград да бъде завършен

За година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти, след инспектира ремонтните дейности по пътя. Имаме направен график, имаме уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен, допълни Шишков.

Той посочи, че на този етап във връзка със строителните дейности не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението.

Лот 1 от участъка Мездра - Ботевград от км 174+800 до км 194+122 е част от път І-1 (Е-79) Видин – София. В него попада трасето между с. Лютидол и Ботевград. Прогнозната цена на участъка се очаква да е над 170 млн. евро с ДДС, уточниха от МРРБ.

Според Шишков основната причина за проточването на ремонта са свлачищата, съчетани с бавната реакция на държавата като възложител. „Когато се случи така, че седем години се бави един обект, най-вероятно и строителят има вина, но основната вина, аз съм го казал многократно, е винаги на възложителя, защото възложителят е този, който, първо, трябва да гони срокове, второ, трябва да създава условия“, коментира министърът.

Той отбеляза, че бавното вземане на технически и управленски решения и забавянето в одобряването на Подробни устройствени планове (ПУП) и преработки на проекти са довели до спиране на строителния процес в миналото. По думите му в момента министерството е предприело мерки и процедурните въпроси са в напреднала фаза.

Относно въпроса с оскъпяването поради забавянето и свлачищата, министърът заяви, че колкото по-бързо се завърши даден обект, толкова по-малко ще бъде неговото оскъпяване. Той увери, че средства ще бъдат осигурени и заложени за следващата година, тъй като обектът е държавен приоритет.

В отговор на въпрос за автомагистрала „Хемус“ министър Шишков отбеляза, че днес се навършват 52 години от началото на строителството й. Преговорите са във финална фаза, а част от строителите вече се връщат на обектите. Всеки месец ще се правят проверки на качеството на строителството и документацията - протоколите за скрити работи, съвместно с ДНСК, увери министърът.

Попитан за проект за магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле, Шишков каза, че в одобрения участък - в посока България и обхода на Кресна, се работи активно. Той напомни, че наскоро е приет ПУП от експертен съвет и Министерският съвет е започнал процедури по отчуждаване. По думите му продължава работата и по процедурите за ОВОС и за другото платно.

Министърът отхвърли твърденията за конфликт или проблеми с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и подчерта доброто сътрудничество. Той увери, че всички фирми, включително тези по участъка Мездра – Лютидол, носят гаранционна отговорност и ще изпълнят задълженията си по отстраняване на дефекти.

За пътния възел при Ботевград от пътя Мездра - Ботевград министър Шишков каза, че се очаква издаване на разрешение за ползване в рамките на деня. През юли завърши изграждането на пътния възел. Трафикът по съоръжението се пуска с подписване на констативен акт 15 за установяване годността за приемане на строежа, като вече са предприети последващи действия за приемане на обекта и издаване на Разрешение за ползване, съобщиха тогава от пътната агенция и допълниха, че на обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните 6 свлачища.

Министър Шишков се спря и на темата с разплащанията със строителите и подготовка за зимата. Той изтъкна, че на фирмите се дължат значителни средства за текущи ремонти за предходни периоди, но увери, че с нормализиране на работата на държавата се търсят решения. По думите му приоритет в момента е осигуряването на финансиране и подготовката на пътната мрежа за предстоящия зимен сезон и снегопочистването. В отговор на въпрос той каза, че по-нататъшни ремонти, включително на пътя за АЕЦ „Козлодуй“, се планират за следващата година.

По-късно министърът ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“.