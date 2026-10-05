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Шишков за оставката на шефа на "Автомагистрали": Буря в чаша вода

Шишков за оставката на шефа на "Автомагистрали": Буря в чаша вода
Снимка: БТА

Министърът оспори твърдението на ИПБ, че Кунев си е тръгнал заради проблеми с мантинелите

Регионалният министър Иван Шишков определи оставката на изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев като: "буря в чаша вода“. По думите му, посочените мотиви за тази оставка са лични. Шишков заяви още, че в Агенция „Пътна инфраструктура“ няма напрежение

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставка по лични причини и върху него не е имало натиск, каза пред журналисти във Враца регионалният министър Иван Шишков по време на среща от инициативата „Регионите говорят“, цитиран от БТА.

Разбрах, че директорът е подал оставка по лични причини, не ме е информирал. Не е имало проблем“, обясни Шишков и добави, че не иска да влиза в личното пространство на никого. 

Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим личните причини“, заяви министърът. 

„Работата наистина е много активна, много интензивна, всеки си прави сметката. Надявам се проблемът да не е по-сериозен, личен. Пожелавам му по-бързо да си реши проблемите“, каза още Шишков.

Регионалният министър беше категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение от Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информация, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков.

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