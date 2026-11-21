Левски се наложи над Берое с 93:91 (25:19, 23:34, 26:24, 19:14) като домакин в зала „Триадица“ в София в мач от седмия кръг в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже. „Сините“ записаха първа победа от началото на сезона и продължават с баланс 1-6, подобно на днешния си опонент.

Двата състава изиграха оспорван сблъсък, в който домакините започнаха по-добре, но до почивката старозагорци обърнаха до 53:48 в своя полза. Баскетболистите на Берое запазиха водачеството в третата част, увеличавайки аванса си до 9 точки при 61:52, но до края на периода Левски се доближи до 74:77. Последва равностойна последна четвърт, в която „сините“ се пребориха за първия си успех през настоящата кампания.

Кевиън Макклейн се отличи с 27 точки, 3 борби и 7 асистенции, а Седариан Рейнс добави 16 точки и 5 борби за Левски, докато за Берое Патрик Емилиен завърши с 28 точки, 3 борби и 9 асистенции.

В друг мач от кръга Миньор 2015 се справи с ЦСКА със 102:81 (35:29, 16:18, 24:18, 27:16) като гост в IZZI Арена в София и остава непобеден в шампионата след седем изиграни мача. „Червените“ удължиха негативната си серия и остават с актив 1-6.

Началото на двубоя бе доста резултатно, а след 20 минути игра гостите от Перник водеха с 51:47. Миньор 2015 контролираше мача през второто полувреме, като увеличи аванса си до 14 точки в третата четвърт при 74:60, а преди заключителния период резултатът бе 75:56 в полза на гостите. В оставащото време баскетболистите на ЦСКА не успяха да съкратят дистанцията и изоставането им достигна 23 точки при 79:102.

Най-резултатен за Миньор 2015 беше Игор Кесар, който завърши с „дабъл-дабъл“ от 22 точки и 12 борби. Джеремайн Хед се отличи с 21 точки, 8 борби и 9 асистенции за победителите, а за ЦСКА Боян Кьосев се отчете с 21 точки, 4 борби и 3 асистенции.

Шампионът Балкан също продължава без загуба в Националната баскетболна лига, записвайки шестия си успех, след като надделя над Политехника със 114:75 (22:22, 15:37, 22:26, 29:16) като гост в Дупница. Баскетболистите на Политехника допуснаха седма поредна загуба и остават единственият отбор в първенството без победа до момента.

Силна втора четвърт осигури преднина от 22 точки за гостите от Ботевград на почивката – 59:37. Балкан доминираше след почивката. В третата част преднината на ботеврадчани достигна 34 точки, включително при 82:48, а след 30 минути игра домакините изоставаха с 59:85. В оставащото време мачът се доиграваше и Балкан уверено стигна до победата.

Александър Стоименов реализира 18 точки и 5 борби за състава от Ботевград, а Константин Тошков завърши с 15 точки, 4 борби и 4 асистенции, докато за дупнишкия тим Ландън Гласпър отбеляза 28 точки, а Филип Божкович – 24.

Спартак Плевен надви гостуващия Ботев Академик (Пловдив) с 87:75 (24:22, 20:15, 24:20, 19:18). Срещата се игра в зала „Балканстрой“ в Плевен.

Двата състава вече имат в актива си по пет победи и две загуби.

Най-резултатни в мача бяха Херман Уостър и Александър Матушев от Спартак Плевен и Николай Михайлов от Ботев Академик с по 18 точки.