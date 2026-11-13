Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Балкан с важно решение

Балкан с важно решение
БТА

"Зелените" намалиха цените на билетите

Баскетболният шампион Балкан Ботевград обяви промяна в цените на билетите за домакинските си срещи в турнира Еврокъп. Решението най-вероятно е продиктувано от ниската посещаемост на мачовете в Еврокъп на шампионите.

"Оттук нататък билетите за домакинските мачове от Еврокъп ще бъдат на същите цени като тези за Националната баскетболна лига: 7 евро - всички сектори, 15 евро - Courtside места, 3.50 евро - за деца и младежи от 13 до 18 години. Безплатен вход - за хора с увреждания и ТЕЛК, включително хора в инвалидни колички", информираха от лагера на ботевградчани на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

"Искаме европейските баскетболни вечери в Ботевград да бъдат достъпни за повече хора, защото вярваме, че баскетболът е най-вълнуващ пред пълни трибуни!

Очакваме ви в Арена Ботевград за да подкрепим Балкан заедно", добавиха от Балкан.

За шампионите предстои домакинство срещу тима на Улм в осмия кръг на Еврокъп във вторник (17 ноември) от 19:00 часа.

Билети могат да бъдат закупени чрез платформата eventim.bg.

Още по темата

Балкан Ботевград записа шеста загуба в Еврокъп

Балкан Ботевград записа шеста загуба в Еврокъп

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Де Бройне пред трансфер в ПСВ Айндховен през зимата

Де Бройне пред трансфер в ПСВ Айндховен през зимата

Водещи

Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление

Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление

  • Преди 2 минути
Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

  • Преди 3 минути
Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

  • Преди 9 минути
„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ

„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ

  • Преди 11 минути
"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване

"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

  • Преди 19 минути
Над 200 килограма живак и опасни химикали стоят изоставени в склад в Перник повече от две години

Над 200 килограма живак и опасни химикали стоят изоставени в склад в Перник повече от две години

Българин бе отличен с Медал на Британската империя

Българин бе отличен с Медал на Британската империя

  • Преди 34 минути
Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

  • Преди 35 минути
Сухопътните войски отварят вратите си за посетители в цялата страна по повод празника си

Сухопътните войски отварят вратите си за посетители в цялата страна по повод празника си

  • Преди 44 минути
Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

  • Преди 50 минути
Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

  • Преди 52 минути
САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

  • Преди 53 минути
Новата власт в Сърбия спира оръжието за Израел

Новата власт в Сърбия спира оръжието за Израел

  • Преди 53 минути
Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов

Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов

  • Преди 56 минути