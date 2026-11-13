Турция и Катар сключиха споразумение за взаимна отбрана

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани подписаха споразумение за взаимна отбрана по време на среща в Истанбул. Документът е част от общо пет споразумения за разширяване на двустранното сътрудничество между Анкара и Доха, съобщи Дирекцията по комуникации на турското президентство.

Двамата лидери се срещнаха в президентския офис „Долмабахче“, като в разговорите участваха и турският външен министър Хакан Фидан и ръководителят на Националната разузнавателна организация Ибрахим Калън.

Основни теми на разговорите бяха двустранните отношения, регионалната сигурност и актуалните международни събития.

Ердоган определи споразумението за взаимна отбрана като важна стъпка, която ще даде ново измерение на отношенията между двете страни. Той подчерта, че Турция и Катар ще продължат да развиват сътрудничеството си в областта на отбранителната промишленост, енергетиката и търговията.

Турският президент отбеляза и значението на действащото от миналата година Споразумение за търговско и икономическо партньорство, което трябва да допринесе за увеличаване на двустранния стокообмен.

По отношение на сигурността в Близкия изток Ердоган заяви, че Анкара и Доха ще продължат усилията си за предотвратяване на нова ескалация в района на Персийския залив и за създаване на условия за диалог и мир. Той подчерта необходимостта регионалните конфликти да бъдат решавани по дипломатически път.

Освен споразумението за взаимна отбрана двете страни подписаха още четири документа – съвместна декларация от 12-ото заседание на Висшия стратегически комитет, меморандум за сътрудничество в областта на мира и разрешаването на конфликти, документ за защита на потребителите и надзор на пазара, както и споразумение за сътрудничество в образованието.