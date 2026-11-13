Влязъл с питон на врата, излязъл с 60 евро глоба: Търновец сбърка офис с терариум

Необичайна и плашеща ситуация възникна в офис на търговско дружество във Велико Търново, след като 21-годишен местен жител влезе в помещението с жив питон, увит около врата си. За куриозния случай съобщи Нова телевизия.

По данни на полицията младият мъж отправил заплаха към друг присъстващ в офиса, заканвайки се, че ще хвърли влечугото върху него. Агресивното му поведение уплашило и предизвикало силно възмущение сред останалите клиенти на обекта, сред които имало и родител с малко дете.

След подаден сигнал на място пристигнали полицейски служители, които констатирали нарушение на обществения ред.

На 12 ноември срещу извършителя е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство, а с решение на Районния съд във Велико Търново му е наложена глоба от 60 евро.