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Почистват река Янтра във Велико Търново

Почистват река Янтра във Велико Търново
Снимка: БТА

Работи се в един от критичните участъци - в квартал „Асенов“, уточниха от Общината

Почистване и укрепване на бреговата ивица на река Янтра се извършва в урбанизираната територия на Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Дейността е инициирана от Община Велико Търново и има за цел трайна превенция и ограничаване на рисковете от наводнения при високи речни води.

Работи се в един от критичните участъци - в квартал „Асенов“, между църквата „Свети Четиридесет мъченици“ и железопътния мост

С дейностите по бреговата ивица се подобрява проводимостта на реката, за да се гарантира бързо отичане на водите в условията на обилни валежи и покачване на нивото на Янтра. 

През летния сезон бяха почистени бреговете в още два критични участъка - в подножието на квартал „Света гора“ и улица „Григорий Цамблак“, както и под улица „Крайбрежна“, покрай бента. Дейности по брега бяха извършени и в района на село Леденик. Подробно и детайлно е заснет целият речен участък в градската зона на Велико Търново, включително в труднодостъпни райони.

Над 100 домакинства във Велико Търново и населените места пострадаха от голямото наводнение през май тази година, квартал „Асенов“ в старата столица винаги е сред най-засегнатите. 

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