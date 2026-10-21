Лъвчето Макена е новата звезда на зоопарка в Ловеч

Деветмесечното лъвче Макена вече има нов дом в зоопарка в Ловеч. Малкият хищник пристигна от зоологическата градина в Стара Загора на 16 октомври и бързо привлече вниманието на посетителите, които идват специално, за да го видят.

Макена все още се адаптира към новата среда, заграждението и хората, които се грижат за него. Това разказа директорът на зоопарка в Ловеч Ивайло Станков, цитиран от БТА.

Макена свиква с новия си дом

Лъвчето е настанено в заграждение, изградено преди три години и отговарящо на необходимите изисквания. Външната му част заема около 300–350 квадратни метра и разполага с легло, хълмисти участъци и дънери, върху които животното може да играе и да си остри ноктите.

Макар че лъвовете обичат да почиват през деня, най-активни са рано сутрин и вечер.

Промяната обаче не е лесна за малката Макена. До съвсем скоро тя е била със своята майка, а сега трябва да свикне да живее самостоятелно. Лъвчето вече показва характер и не се колебае да озвучава зоопарка, когато нещо не му харесва.

През пролетта може да има компания

В съседство с Макена живее лъвицата Танами. Засега двете животни са разделени, докато постепенно свикнат с присъствието си.

Очакванията са запознанството им отблизо да продължи през пролетта, когато Макена ще бъде пораснала. Според директора на зоопарка тя все още е значително по-малка и по-млада от Танами, затова сближаването трябва да стане постепенно.

Нови бебета радват посетителите

Ловешкият зоопарк има и други нови попълнения. Наскоро любимката на посетителите Бочка е родила седмото си малко от вида зелена морска котка. Полът на бебето все още не е установен, тъй като то не се отделя от майка си.

В парковата част на зоопарка свободно се разхождат и виетнамски прасенца, сред които също има новородени. Те са особена атракция за децата, които посещават зоопарка през почивните дни. През тази година за втори път са се родили и муфлони.

В зоопарка в Ловеч живеят над 450 животни от около 50 вида. С пристигането на Макена и появата на новите малки обитатели зоологическата градина продължава да привлича интереса на семейства и любители на животните.