Русия заплаши Япония с ответни мерки заради дронове за Украйна

Русия ще предприеме ответни мерки заради доставката на дронове за Украйна от японската компания "Тера Дрон". Това заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Москва определя продажбата на безпилотни апарати като враждебна стъпка и отхвърля аргумента, че сътрудничеството с украинските военни е частна инициатива на компанията, посочи Захарова на ежеседмичната си пресконференция.

"Опитите на японските власти да оправдаят това, твърдейки, че сътрудничеството на корпорация "Тера Дрон" с украинските военни е просто частна инициатива, са напълно неубедителни", заяви тя.

Миналата седмица японската компания съобщи, че е доставила дронове на Украйна, което предизвика реакцията на руските власти.

"В това отношение ние ясно заявяваме, че подобни враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Те ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио в съответните области", допълни Захарова.

Към момента в предоставения текст не се посочва какви конкретни мерки възнамерява да предприеме Москва срещу Япония.